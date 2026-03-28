La Academia de Hollywood tiene pistas para salir del “modo emergencia” en el que quedó luego de la última entrega de los premios Oscar

Pese a que su visualización bajó un 9%, la Academia de Actores de Estados Unidos no entró en pánico. Al fin de cuentas, siguen siendo el programa número uno en el segmento mundial de galas, shows y entrega de premios. En la última edición 17.9 millones de espectadores vieron la ceremonia en algún momento de las tres horas en que lo más destacado de la industria del cine estuvo reunida en Los Ángeles. El golpe más fuerte en lo que a números se refiere, fue el del 14% de caída en jóvenes. Esa es la principal motivación para generar cambios en la gala del próximo año.