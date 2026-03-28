La Academia de Hollywood tiene pistas para salir del “modo emergencia” en el que quedó luego de la última entrega de los premios Oscar
La audiencia bajó un 9 % con respecto a la de 2025. Para conquistar al público joven, sin perder a los clásicos espectadores, los organizadores ya anunciaron dos estrategias.
Pese a que su visualización bajó un 9%, la Academia de Actores de Estados Unidos no entró en pánico. Al fin de cuentas, siguen siendo el programa número uno en el segmento mundial de galas, shows y entrega de premios. En la última edición 17.9 millones de espectadores vieron la ceremonia en algún momento de las tres horas en que lo más destacado de la industria del cine estuvo reunida en Los Ángeles. El golpe más fuerte en lo que a números se refiere, fue el del 14% de caída en jóvenes. Esa es la principal motivación para generar cambios en la gala del próximo año.
Quedó en claro por los informes de la consultora Nielsen (algo así como la "biblia" de las mediciones de audiencia en Estados Unidos) que fueron las redes sociales y el streaming los que “salvaron” la ceremonia de tres horas. Así que lo más sano sería poner las energías en las otras formas de presentaciones que no sea la TV, pero no deshacerse de ella. Redirigir el foco, dejar la obsesión por el rating televisivo y darle algo a lo digital, de esa manera se verían cambios muy interesantes.
Estrategias
Los responsables de la organización van por ese lado con la introducción de categorías más populares y acelerar el ingreso a plataformas digitales. Tras las cifras dadas a conocer la reacción fue el anuncio de que en 2027 habrá un Oscar al Mejor Logro en Escenas de Riesgo (Stunts).
Eso para captar a las audiencias de filmes como John Wick o Misión Imposible. También para atrapar a los jóvenes de 18 a 49 años que ni vieron la transmisión de hace un par de semanas se adelanta la puesta en función del vínculo con YouTube. La idea era que el vínculo comenzara en 2029, pero se alteraría el programa antes con contenido exclusivo "en vivo" para ampliar la audiencia.