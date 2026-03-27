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Alarma en la Selección: un delantero se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

Lionel Scaloni recibió una dura noticia en plena preparación para la cita mundialista.

LESIÓN DE GRAVEDAD. Joaquín Panichelli sufrió una rotura de ligamentos y se perdería su lugar en el Mundial 2026. LESIÓN DE GRAVEDAD. Joaquín Panichelli sufrió una rotura de ligamentos y se perdería su lugar en el Mundial 2026.
Hace 1 Hs

La Selección Argentina sufrió una baja de peso en la previa de sus compromisos amistosos. Joaquín Panichelli, actual máximo anotador de la Ligue 1 de Francia con 16 goles, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha durante el entrenamiento vespertino realizado en el predio de Ezeiza.

El parte médico oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había anticipado una lesión tras el retiro del atacante de 23 años de la práctica luego de acusar un traumatismo en la misma pierna donde ya había padecido una rotura similar hace dos años. Luego, Gastón Edul, periodista especializado en la actualidad "Albiceleste", confirmó la gravedad de la lesión tras los estudios pertinentes.

Un perfil ofensivo que pierde Scaloni

Panichelli, formado en las divisiones inferiores de River (institución que conserva el 20% de su ficha), se había consolidado como una de las principales variantes ofensivas para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Luego de sus pasos por el Deportivo Alavés y el Mirandés de España, su traspaso al Racing de Estrasburgo y su posterior debut con la Selección ante Angola en 2025 lo perfilaban como un competidor directo en el puesto que ocupan Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Con este diagnóstico, el delantero queda descartado para los encuentros ante Mauritania y Zambia, y debido al tiempo estimado de rehabilitación, queda fuera de la consideración para integrar la lista definitiva del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El estado del resto del plantel

Además de la situación de Panichelli, el cuerpo médico de la Selección monitorea de cerca a Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. Ambos referentes presentan diversas molestias físicas tras el cierre de la temporada europea y podrían ser preservados en el primer amistoso de la gira para asegurar su presencia en el segundo compromiso ante el seleccionado de Zambia.

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