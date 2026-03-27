Alarma en la Selección: un delantero se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

Un perfil ofensivo que pierde Scaloni

Panichelli, formado en las divisiones inferiores de River (institución que conserva el 20% de su ficha), se había consolidado como una de las principales variantes ofensivas para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Luego de sus pasos por el Deportivo Alavés y el Mirandés de España, su traspaso al Racing de Estrasburgo y su posterior debut con la Selección ante Angola en 2025 lo perfilaban como un competidor directo en el puesto que ocupan Lautaro Martínez y Julián Álvarez.