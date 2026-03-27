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Dónde está y cómo funciona la primera ruta iluminada 100% con energía solar de la Argentina

El corredor funciona con un sistema autónomo sin conexión a la red eléctrica. La obra introduce un modelo innovador en infraestructura vial y uso de energías renovables.

Dónde está y cómo funciona la primera ruta iluminada 100% con energía solar de la Argentina FOTO/GOBIERNO DE SAN JUAN
Hace 1 Hs

La incorporación de energías renovables a la obra pública sumó un nuevo hito en la Argentina con la puesta en funcionamiento de un corredor vial iluminado al 100% con energía solar. El proyecto se desarrolló en San Juan, uno de los distritos con mayor radiación solar del país, y se aplicó sobre un tramo clave para la circulación urbana y periurbana.

La iniciativa se emplazó sobre la Avenida de Circunvalación, también conocida como Ruta Nacional A014, una autopista que rodea el Gran San Juan y conecta accesos estratégicos. Se trata de un corredor con alto caudal de tránsito, utilizado tanto por vehículos particulares como por transporte logístico.

El sistema implementado no depende del suministro eléctrico convencional. Cada punto de iluminación funciona de manera autónoma mediante generación propia de energía, lo que marca un cambio en el diseño de este tipo de infraestructuras.

El esquema está compuesto por 36 generadores fotovoltaicos distribuidos a lo largo de la traza. Cada unidad tiene una potencia de 5 kW y fue instalada sobre estructuras metálicas elevadas, orientadas hacia el norte para maximizar la captación de radiación solar durante todo el año.

Durante el día, los paneles captan la energía solar y la almacenan en baterías, lo que permite garantizar el funcionamiento nocturno de las luminarias LED. La activación del sistema es automática, lo que asegura continuidad sin intervención manual.

Uno de los componentes centrales son las baterías de litio, que permiten acumular la energía generada y asegurar autonomía y estabilidad en cada punto de iluminación, incluso ante eventuales cortes del suministro eléctrico general.

Las luminarias utilizadas son de tecnología LED de alta eficiencia, seleccionadas por su bajo consumo y su capacidad para brindar iluminación uniforme. Además, presentan mayor durabilidad que los sistemas tradicionales, lo que reduce la necesidad de mantenimiento.

La infraestructura incluye columnas de aproximadamente siete metros de altura, que sostienen tanto los paneles como las luminarias. Estas estructuras fueron distribuidas estratégicamente para garantizar visibilidad en todo el corredor.

El proyecto combina infraestructura vial con generación de energía renovable, dos áreas que históricamente se desarrollaron de manera independiente. Esta integración permite reducir la dependencia de recursos energéticos externos y avanzar hacia un modelo más eficiente.

Por qué se eligió San Juan

La elección de San Juan responde a sus condiciones naturales. La provincia presenta altos niveles de radiación solar, lo que garantiza una captación eficiente de energía durante todo el año y asegura la viabilidad técnica del sistema, consignó Infobae.

Además, el esquema autónomo facilita el mantenimiento. Al tratarse de unidades independientes, cualquier falla puede aislarse sin afectar el funcionamiento general, lo que aporta flexibilidad operativa.

El uso de energía solar también reduce la demanda sobre la red eléctrica y evita el consumo de fuentes tradicionales, lo que implica menores costos operativos a largo plazo.

Otro aspecto clave es la seguridad vial. La iluminación constante y autónoma permite mantener condiciones de visibilidad incluso ante cortes de energía, un factor fundamental en corredores de alta circulación.

El sistema responde a un modelo modular, en el que cada generador cumple una función específica dentro del conjunto. Esto permite escalar la iniciativa o replicarla en otras rutas con características similares.

En términos de diseño, las estructuras fueron ubicadas fuera de la calzada y adaptadas al entorno, sin interferir con la circulación ni la visibilidad de los conductores, en línea con las normas de seguridad vial.

La implementación de esta tecnología en una ruta de estas características marca un antecedente en el país. La combinación de energía solar, autonomía operativa y aplicación en infraestructura vial configura un modelo con potencial de replicarse en otras regiones con condiciones similares.

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