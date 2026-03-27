Las carreras más impactantes del Gran Premio de Japón de Fórmula 1: gloria, tragedia y campeonatos en Suzuka

Pero no todo en Japón está asociado a la épica. También hay capítulos que marcaron un antes y un después desde el dolor. En 2014, bajo una lluvia intensa, el francés Jules Bianchi sufrió un accidente que conmocionó al mundo del automovilismo. Su muerte meses después cambió para siempre los estándares de seguridad de la categoría. A partir de entonces, la Fórmula 1 avanzó en medidas clave, como la implementación del halo (consistente en una estructura de titanio sobre la cabina que protege la cabeza del piloto de objetos externos y vuelcos) , que hoy es parte esencial de los monoplazas.