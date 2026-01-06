Santilli sale de gira para garantizar apoyos

Con el objetivo de garantizar una segunda etapa de éxitos legislativos en febrero, el Gobierno nacional ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de negociación directa con las provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, estará a cargo de este despliegue con un cronograma de visitas que iniciará este miércoles en Chubut, donde se reunirá con el gobernador Ignacio Torres. La meta de la cartera de Interior es concretar al menos diez encuentros presenciales durante enero, buscando allanar el camino para el tratamiento de la Reforma Laboral.