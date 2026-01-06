Secciones
Santilli sale de gira para garantizar apoyos

Arranca el miércoles.

DIEGO SANTILLI. DIEGO SANTILLI. Foto tomada de A24.com.ar.
Hace 4 Hs

Con el objetivo de garantizar una segunda etapa de éxitos legislativos en febrero, el Gobierno nacional ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de negociación directa con las provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, estará a cargo de este despliegue con un cronograma de visitas que iniciará este miércoles en Chubut, donde se reunirá con el gobernador Ignacio Torres. La meta de la cartera de Interior es concretar al menos diez encuentros presenciales durante enero, buscando allanar el camino para el tratamiento de la Reforma Laboral.

La hoja de ruta de Santilli contempla desembarcos estratégicos en Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco, priorizando el diálogo con los mandatarios que han mostrado mayor apertura, pero sin descuidar a los sectores más críticos. El encuentro en Chubut será una prueba de fuego, dado que Torres mantiene un vínculo zigzagueante con la Casa Rosada y persiste en su reclamo por una deuda de $51.000 millones que la Anses mantiene con su provincia. Para el Gobierno, neutralizar estas tensiones financieras es vital para evitar que los reclamos locales bloqueen la agenda de reformas nacionales.

En la Casa Rosada son conscientes de que el tiempo apremia y que la Reforma Laboral genera rispideces no solo con el sindicalismo, sino también entre los gobernadores aliados. Por ello, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha reactivado la “mesa política” integrada por figuras clave como Patricia Bullrich, Martín Menem, Santiago Caputo e Ignacio Devitt. Esta instancia estratégica busca aceitar la relación con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, intentando disipar las fricciones internas que surgieron en las últimas sesiones para presentar un frente unido ante las provincias.

La estrategia legislativa contempla además una ampliación del universo de interlocutores. Santilli tiene en agenda entrevistarse con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, bajo la premisa de que todo apoyo político suma legitimidad, incluso si el mandatario no cuenta con legisladores propios. Este enfoque busca consolidar un consenso federal robusto que permita al oficialismo sortear las diferencias en el articulado del proyecto de reforma.

Temas Diego SantilliReformas del Gobierno
Tras la aprobación del Presupuesto, Santilli vuelve a negociar con los gobernadores para destrabar la reforma laboral

Milei no se toma vacaciones, pero habilita días de descanso para sus funcionarios

Suspensión de contrataciones en el sector público: ¿qué excepciones habilitó el Gobierno nacional?

El Poder Ejecutivo reestructuró la SIDE por decreto y desató fuertes críticas de la oposición

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

