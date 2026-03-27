La conmovedora historia del cordobés de 82 años que logró recibirse de veterinario: "Pensé en tirar la toalla"
Rubén Buttafuoco se graduó en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Superó obstáculos económicos, la distancia y el paso del tiempo para alcanzar un objetivo que había postergado durante años.
La figura de Rubén Buttafuoco sobresalía entre sus pares no solo por su experiencia, sino también por su edad. A los 82 años, este cordobés que ya era piloto civil sumó un nuevo logro académico: se recibió de médico veterinario en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Su historia no empezó ahora. Años atrás había iniciado la carrera en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, donde rindió varias materias. Sin embargo, el trabajo, la familia y distintas circunstancias lo obligaron a postergar ese objetivo, aunque nunca lo abandonó.
Su camino laboral lo llevó por un rumbo distinto. Se desempeñó en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, lo que implicó dejar Buenos Aires y radicarse en la provincia de Córdoba, en la zona de Villa del Dique. Allí reorganizó su vida sin perder de vista la meta de retomar sus estudios.
Uno de los pasos clave fue lograr la validación de 29 materias por equivalencia, lo que le permitió continuar la carrera que había iniciado años antes. Pero no fue el único desafío. Al no residir en Río Cuarto, debió rendir materias en condición de libre y avanzar bajo modalidad a distancia, sin contacto directo con compañeros.
Las dificultades económicas y el desgaste propio del paso del tiempo complejizaron el proceso. Aun así, no abandonó. “Tuve dificultades económicas, de distancia, pero las fui sacando de a poco a las materias. Muchas veces pensé en tirar la toalla, pero si terminé una carrera, voy a terminar la otra”, recordó, en declaraciones consignadas por La Voz.
Con el tramo final en marcha, eligió el tema de su tesis, que defendió de manera oral ante un jurado. Su trabajo abordó la “Actualización en Enfermedades Zoonóticas Emergentes, Enfermedades Transmitidas por los Alimentos y Factores Ambientales y Salud”, un enfoque de fuerte relevancia para la salud pública y el bienestar animal.
Con esfuerzo sostenido, superando el cansancio y las limitaciones económicas, logró completar el proceso. Así, a los 82 años, pudo alcanzar el título de médico veterinario.
“Antes de ser veterinario, ejercí la profesión durante muchos años. Y si algo aprendí en esas instituciones es que no hay que rendirse nunca”, expresó, a modo de reflexión.
Agradecido con compañeros y docentes, Buttafuoco también dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Siempre hay que mirar para adelante”.