Eutanasia: ¿en qué países es legal y cuál es la situación en Argentina?

El caso sobre la muerte por eutanasia de la española Noelia Castillo Ramos reaviva el debate sobre el procedimiento para poner fin a la vida de pacientes con enfermedades incurables. En España, esta práctica es legal y está regulada por la Ley Orgánica 3/2021 pero, ¿qué pasa en el resto del mundo y cuál es la situación en Argentina?