Eutanasia: ¿en qué países es legal y cuál es la situación en Argentina?

El caso sobre la muerte por eutanasia de la española Noelia Castillo Ramos reaviva el debate sobre el procedimiento para poner fin a la vida de pacientes con enfermedades incurables. En España, esta práctica es legal y está regulada por la Ley Orgánica 3/2021 pero, ¿qué pasa en el resto del mundo y cuál es la situación en Argentina?
El caso de la joven catalana de 25 años estuvo atravesado por un largo proceso judicial que demoró su acceso a la eutanasia durante casi dos años. Tras quedar con paraplejia y un sufrimiento físico y psicológico irreversible, la joven inició el trámite en 2024 en España, donde su pedido fue evaluado y aprobado por los organismos médicos correspondientes.
Sin embargo, su padre se opuso mediante acciones judiciales, cuestionando su capacidad para decidir, lo que derivó en suspensiones y en la intervención de distintas instancias judiciales, incluso europeas. Finalmente, tras el rechazo de todos los recursos y luego de 601 días de espera, la Justicia ratificó su derecho y Noelia pudo acceder a una muerte digna.
¿En qué países en legal la eutanasia?
- Canadá: implementa desde 2016 la asistencia médica para morir, bajo criterios como sufrimiento intolerable y evaluación profesional.
- Países Bajos: pionero en la legalización en 2002, tras años de práctica regulada judicialmente; exige sufrimiento sin alivio y consentimiento claro del paciente.
- Bélgica: legal desde 2002 con condiciones estrictas; en 2014 incluyó a menores sin límite de edad y en 2025 contabilizó 4.486 muertes por eutanasia.
- Portugal: sancionada en 2023, con aplicación gradual según normativas específicas.
- Nueva Zelanda: aprobada en 2021 por referéndum, destinada a pacientes terminales que cumplan requisitos legales y médicos.
- Luxemburgo: permite la eutanasia desde 2009 en casos de enfermedades graves e incurables, con control médico y consentimiento expreso.
- Colombia: despenalizada en 1997 y reglamentada en 2015, habilita su aplicación aun sin etapa terminal.
- Ecuador: despenalizada en 2024 en contextos puntuales definidos por la justicia.
- Uruguay: en 2025 aprobó la eutanasia por ley, siendo el primer país de América Latina en hacerlo.
Eutanasia: ¿cuál es la situación en Argentina?
En Argentina, tanto la eutanasia como el suicidio asistido no están permitidos por la ley. No obstante, en 2012 se aprobó la Ley 26.742, conocida como de “muerte digna”, que introdujo cambios en el abordaje de pacientes con enfermedades graves.
Esta normativa habilita a personas con enfermedades terminales o irreversibles a rechazar tratamientos médicos, incluida la hidratación y la alimentación artificial, cuando solo prolongan la vida. Sin embargo, no autoriza intervenciones destinadas a causar la muerte de manera activa.