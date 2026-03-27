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Franco Colapinto quedó bajo investigación por un incidente con Verstappen en Suzuka

El piloto argentino de Alpine bajó sus tiempos en la segunda práctica del GP de Japón, aunque se mantuvo lejos de la punta y podría recibir una sanción tras una maniobra con el neerlandés.

Franco Colapinto quedó bajo investigación por un incidente con Verstappen en Suzuka
Hace 1 Hs

El viernes en Suzuka dejó más dudas que certezas para Franco Colapinto. Aunque logró mejorar su rendimiento en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón, el argentino finalizó 17° y quedó bajo investigación por un incidente con Max Verstappen

El piloto de Alpine recortó casi un segundo respecto a la primera tanda: pasó de 1m33s361 a 1m32s438 utilizando neumáticos blandos. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para acercarse a los líderes. Terminó a 2s305 de Oscar Piastri, el más veloz de la sesión, y volvió a evidenciar las dificultades del equipo francés en este inicio de fin de semana.

Suzuka, además, representa un desafío extra para Colapinto, que nunca había girado en este circuito. En la primera práctica había sido 16°, en una tanda en la que sufrió con la falta de carga aerodinámica en el tren delantero, una debilidad que el A526 ya había mostrado en pistas rápidas como Melbourne.

El panorama se complicó aún más sobre el cierre de la jornada. Los comisarios deportivos decidieron investigar al argentino por una maniobra en la curva 15. Mientras calentaba neumáticos en zigzag, terminó bloqueando el paso de Verstappen, que venía en vuelta rápida.

La acción podría derivar en una sanción, como puestos de recargo en la grilla de largada, en caso de confirmarse la infracción. En un contexto en el que Alpine sigue lejos de la pelea principal -Pierre Gasly fue 14°-, el equipo deberá trabajar contrarreloj para revertir un inicio de fin de semana que volvió a ser cuesta arriba.

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