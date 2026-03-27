Franco Colapinto quedó bajo investigación por un incidente con Verstappen en Suzuka

El piloto de Alpine recortó casi un segundo respecto a la primera tanda: pasó de 1m33s361 a 1m32s438 utilizando neumáticos blandos. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para acercarse a los líderes. Terminó a 2s305 de Oscar Piastri, el más veloz de la sesión, y volvió a evidenciar las dificultades del equipo francés en este inicio de fin de semana.