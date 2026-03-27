Franco Colapinto reaccionó tras terminar 16° en la FP1 del GP de Japón: “Qué desastre”

La frase, captada por las cámaras y difundida rápidamente en redes sociales, expuso la frustración del piloto de Alpine tras una sesión en la que no logró encontrar el ritmo esperado. En un circuito técnico y exigente como Suzuka, donde cada detalle cuenta, el rendimiento del monoplaza y la adaptación del piloto son claves desde el inicio del fin de semana.