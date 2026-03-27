Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto reaccionó tras terminar 16° en la FP1 del GP de Japón: “Qué desastre”

El piloto argentino de Alpine no ocultó su frustración luego de una primera práctica complicada en Suzuka y dejó una frase que rápidamente se volvió viral.

Franco Colapinto reaccionó tras terminar 16° en la FP1 del GP de Japón: “Qué desastre”
Hace 1 Hs

El arranque del fin de semana en Suzuka no fue el esperado para Franco Colapinto. En la primera práctica libre del Gran Premio de Japón, el argentino finalizó en el puesto 16 y, al bajarse del auto, dejó una reacción que reflejó con claridad sus sensaciones: “Qué desastre”.

La frase, captada por las cámaras y difundida rápidamente en redes sociales, expuso la frustración del piloto de Alpine tras una sesión en la que no logró encontrar el ritmo esperado. En un circuito técnico y exigente como Suzuka, donde cada detalle cuenta, el rendimiento del monoplaza y la adaptación del piloto son claves desde el inicio del fin de semana.

Más allá del resultado, la actividad de la FP1 suele estar marcada por pruebas y ajustes, algo que también condiciona los tiempos. En ese contexto, el equipo francés apostó a seguir recopilando datos y avanzar en la puesta a punto del auto de cara a las próximas sesiones.

Colapinto, que venía de mostrar señales positivas en la fecha anterior, no logró repetir esas sensaciones en este primer contacto con la pista japonesa. Sin embargo, el margen de mejora es amplio y tanto él como el equipo confían en poder revertir el panorama en la segunda práctica y en la clasificación.

La temporada recién empieza a tomar forma y cada sesión suma. En Suzuka, uno de los trazados más desafiantes del calendario, el argentino buscará dejar atrás este inicio complicado y encontrar el rendimiento que le permita ser competitivo durante el fin de semana. 

Temas JapónFórmula 1Franco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La frase de Colapinto antes del GP de Japón que ilusiona a Alpine y a los fanáticos de Argentina

La frase de Colapinto antes del GP de Japón que ilusiona a Alpine y a los fanáticos de Argentina

Fórmula 1 en Japón: cuándo corre Franco Colapinto y todos los horarios en Argentina

Fórmula 1 en Japón: cuándo corre Franco Colapinto y todos los horarios en Argentina

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

Crece la chance de un acercamiento entre Verstappen y Mercedes

Crece la chance de un acercamiento entre Verstappen y Mercedes

Franco Colapinto tuvo su debut en Suzuka y espera la clasificación del GP de Japón

Franco Colapinto tuvo su debut en Suzuka y espera la clasificación del GP de Japón

Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron
3

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
4

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
5

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?
6

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Más Noticias
Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Comentarios