Franco Colapinto reaccionó tras terminar 16° en la FP1 del GP de Japón: “Qué desastre”

El arranque del fin de semana en Suzuka no fue el esperado para Franco Colapinto. En la primera práctica libre del Gran Premio de Japón, el argentino finalizó en el puesto 16 y, al bajarse del auto, dejó una reacción que reflejó con claridad sus sensaciones: “Qué desastre”.
La frase, captada por las cámaras y difundida rápidamente en redes sociales, expuso la frustración del piloto de Alpine tras una sesión en la que no logró encontrar el ritmo esperado. En un circuito técnico y exigente como Suzuka, donde cada detalle cuenta, el rendimiento del monoplaza y la adaptación del piloto son claves desde el inicio del fin de semana.
âQUE DESASTREâ— Alpine ARG ð¦ð· (@AlpineArg_) March 27, 2026
La reacciÃ³n de Franco Colapinto tras el P16 en la FP1
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Más allá del resultado, la actividad de la FP1 suele estar marcada por pruebas y ajustes, algo que también condiciona los tiempos. En ese contexto, el equipo francés apostó a seguir recopilando datos y avanzar en la puesta a punto del auto de cara a las próximas sesiones.
Colapinto, que venía de mostrar señales positivas en la fecha anterior, no logró repetir esas sensaciones en este primer contacto con la pista japonesa. Sin embargo, el margen de mejora es amplio y tanto él como el equipo confían en poder revertir el panorama en la segunda práctica y en la clasificación.
La temporada recién empieza a tomar forma y cada sesión suma. En Suzuka, uno de los trazados más desafiantes del calendario, el argentino buscará dejar atrás este inicio complicado y encontrar el rendimiento que le permita ser competitivo durante el fin de semana.