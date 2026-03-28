Secciones
SociedadEn las redes

Luego de 24 años y una historia que tuvo a Shrek como ganador, los Oscar harían un cambio para dejar de perder audiencia

La cantidad de espectadores bajó en un 9%. Para frenar la caída, ya trascendió una de las estrategias que implementará la Academia de Actores de Estados Unidos.

¿SE DARÁ? El fotomontaje creado por IA muestra a Keanu Reeves, protagonista de la saga de la saga de suspenso y acción cargada de escenas de riesgo que podría ser ganadora de la categoría. ¿SE DARÁ? El fotomontaje creado por IA muestra a Keanu Reeves, protagonista de la saga de la saga de suspenso y acción cargada de escenas de riesgo que podría ser ganadora de la categoría.
28 Marzo 2026

Los especialistas lo consideran como un “ruido estadístico” que hay que silenciar lo más posible. Del todo, sería lo mejor y si es de la noche a la mañana, lideal. Que millones de personas hayan dejado de ver la gala de entrega de los premios Oscar es a largo plazo negativo, ya que muchas marcas firman acuerdos multianuales. Por eso es que el sonido es molesto: muestra una tendencia de caída general de la televisión abierta.

Para modificar ese panorama los Oscar introducirían la entrega de una nueva estatuilla destinada a “Mejor logro en escenas de riesgo”. Lo que se conoce en Hollywood como los “stunts team”, los equipos de acrobacias que, o hacen las escenas de riesgo con el actor original de la película, o con un doble. Esa clase de film, de acción y aventura, es consumida por público que migró de la televisión a las plataformas digital. 

Antecedente casi prehistórico

La Academia añadió una categoría hace 24 años atrás que fue la de “Mejor Película Animada”: la primera ganadora fue Shrek en 2002. Antes de eso, hay que remontarse a 1981 para el Oscar a "Mejor Maquillaje". 

Hubo un intento fallido en 2018 en el que se intentó crear la categoría de "Mejor Película Popular", pero la crítica y los miembros de la Academia la destrozaron diciendo que "abarataba" el premio, y tuvieron que cancelarla en menos de un mes. 

Mayormente lo que se buscaba era más gente que se sumara a la transmisión y, al mismo tiempo, reconocer áreas que reclaman un lugar tras un crecimiento exponencial. La animación fue en su momento y ahora quienes exponen sus cuerpos para dotar de un realismo extraordinario a acciones que, hasta hace poco, parecían imposibles de lograr.

¿A quién entregarle el premio?

Ahí radica una cuestión a resolver, varias en realidad, por parte de la Academia. El Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) ya entrega un premio a los dobles de riesgo, por lo que ya existe un sistema de votación y criterios establecidos que la Academia heredará. Ver a un personaje pegar, golpear, tirarse desde un risco, o pasar de un auto en movimiento a otro requiere un despliegue exclusivo, aparte, como de una película dentro de otra película. 

Por eso es la disyuntiva de quien recibiría la estatuilla. Los coordinadores serían los indicados, pero con un sistema que incluiría a todo el equipo “stunts”. Si hubiera un actor famoso involucrado, la Academia presionará para que la "estrella" de la película sea quien entregue el premio. Por ejemplo, que Keanu Reeves entregue el Oscar a sus coordinadores de la película John Wick. El coordinador subirá a recibirlo, pero invitará al equipo de dobles (los que realmente se quemaron o saltaron) a ponerse de pie en la audiencia.

La implementación de la nueva categoría ayudaría a recuperar ese 9% de ausencia perdida en la última edición. Ver mega-estrellas presentando el premio a sus "dobles" genera momentos de mucha emoción y respeto que funcionan increíble en redes sociales. 

La Academia anunció que el proceso de votación para esta categoría será gestionado por una nueva rama creada específicamente para ellos. No quieren que los directores o actores voten por "el salto más loco", sino que expertos en seguridad y coreografía técnica elijan lo mejor de lo mejor.

Por eso no es descabellado imaginar que en 2027 se haga una demostración en vivo de un "stunt" en el escenario del Dolby Theatre, al mismo estilo y más impactante todavía que los segmentos en los que se interpretan las bandas sonoras de las películas. Sería uno de los momentos más importantes de la última década y, sin dudas, muy viral que es lo que busca la Academia.

Temas Keanu Reeves
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Academia de Hollywood tiene pistas para salir del “modo emergencia” en el que quedó luego de la última entrega de los premios Oscar

La Academia de Hollywood tiene pistas para salir del “modo emergencia” en el que quedó luego de la última entrega de los premios Oscar

No son 21 días: este es el tiempo que toma consolidar un hábito, según la ciencia

No son 21 días: este es el tiempo que toma consolidar un hábito, según la ciencia

El truco casero con vinagre que transforma la pechuga de pollo

El truco casero con vinagre que transforma la pechuga de pollo

Lo más popular
Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán
1

Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial
2

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino
3

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

Los fantasmas de Jaldo
4

Los fantasmas de Jaldo

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos
5

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen
6

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

Más Noticias
Bajo el lema Por la vida siempre, hoy se realizará una nueva marcha en Tucumán

Bajo el lema "Por la vida siempre", hoy se realizará una nueva marcha en Tucumán

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

Apagón mundial este sábado a la noche: 200 países se quedarán sin luz por una hora

Apagón mundial este sábado a la noche: 200 países se quedarán sin luz por una hora

A rodar, mi vida: una pareja de tucumanos dará la vuelta al país en una Yamaha XTZ 250

A rodar, mi vida: una pareja de tucumanos dará la vuelta al país en una Yamaha XTZ 250

80 metros y un espectáculo visual: la cascada más alta del NOA está en Tucumán

80 metros y un espectáculo visual: la cascada más alta del NOA está en Tucumán

“Yo no lo toqué”: Lucas Pertossi intentó despegarse tras la condena por el caso Báez Sosa

“Yo no lo toqué”: Lucas Pertossi intentó despegarse tras la condena por el caso Báez Sosa

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

El truco casero con vinagre que transforma la pechuga de pollo

El truco casero con vinagre que transforma la pechuga de pollo

Comentarios