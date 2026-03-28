Luego de 24 años y una historia que tuvo a Shrek como ganador, los Oscar harían un cambio para dejar de perder audiencia

Por eso es la disyuntiva de quien recibiría la estatuilla. Los coordinadores serían los indicados, pero con un sistema que incluiría a todo el equipo “stunts”. Si hubiera un actor famoso involucrado, la Academia presionará para que la "estrella" de la película sea quien entregue el premio. Por ejemplo, que Keanu Reeves entregue el Oscar a sus coordinadores de la película John Wick. El coordinador subirá a recibirlo, pero invitará al equipo de dobles (los que realmente se quemaron o saltaron) a ponerse de pie en la audiencia.