Ricardo Arriazu disertó en Yerba Buena sobre confianza y futuro económico

Variables

Durante la disertación analizó las diferentes variables económicas que atravesó el país, los números de las distintas actividades económicas, algunas muy golpeadas como la industria manufacturera, el comercio y de la construcción. Al mismo tiempo, analizó el desempeño de otros sectores como el agro, la minería y la energía. También trazó una mirada hacia lo que queda de 2026 e hizo mucho hincapié en la confianza como el gran activo para potenciar a la Argentina