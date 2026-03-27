Ricardo Arriazu disertó en Yerba Buena sobre confianza y futuro económico

El economista Ricardo Arriazu presentó ayer la conferencia “¿Estancamiento o recuperación? La importancia de la confianza”, en un encuentro que se hizo en Alterview Eventos, en Yerba Buena. La actividad fue organizada por la Fundación del Tucumán. Entre los participantes hubo empresarios, ejecutivos de empresas tucumanas, académicos e invitados especiales. Arriazu fue presentado por el periodista de LA GACETA, Marcelo Aguaysol.
Variables
Durante la disertación analizó las diferentes variables económicas que atravesó el país, los números de las distintas actividades económicas, algunas muy golpeadas como la industria manufacturera, el comercio y de la construcción. Al mismo tiempo, analizó el desempeño de otros sectores como el agro, la minería y la energía. También trazó una mirada hacia lo que queda de 2026 e hizo mucho hincapié en la confianza como el gran activo para potenciar a la Argentina
Arriazu posee una extensa trayectoria, con reconocimientos de diversas instituciones académicas y profesionales. Fue nombrado Profesor Emérito y Doctor honoris causa. Se formó en Tucumán, Cuyo y Minnesota, y es docente en la UCA. Disertó en universidades como Harvard, Chicago y Bocconi, y asesoró a empresas y gobiernos. Además, representó a Argentina y a la región en organismos internacionales como el FMI y el Grupo de los 24.