Cuando el deporte crece, Tucumán se beneficia

El pasado domingo, en la cancha de Tucumán Central, no se jugó solamente el partido. Lo que ocurrió en Villa Alem fue algo mucho más profundo, menos visible en el resultado y más significativo en sus implicancias. Fue la confirmación de que el crecimiento de los clubes puede ser también una herramienta de desarrollo para toda la provincia.
El ascenso a una categoría profesional no es apenas un cambio de competencia. Es, sobre todas las cosas, un cambio de lógica. Lo que antes funcionaba bajo códigos informales comienza a regirse por estándares más exigentes. Hay más organización, infraestructura, roles definidos y responsabilidad institucional. El fútbol deja de ser únicamente pasión para convertirse también en gestión.
Ese proceso se vio reflejado en cada detalle en el debut de el “Rojo” en el Federal A. En los accesos reorganizados, en los vestuarios renovados, en la diferenciación de espacios y en la presencia de nuevos actores comerciales. Nada de eso es menor. Por el contrario, son señales concretas de una transformación que excede ampliamente lo deportivo.
Porque cuando un club da ese salto, no crece en soledad. A su alrededor se activa una red que muchas veces pasa desapercibida, como trabajadores, proveedores, comercios y servicios. El día de partido deja de ser solamente un evento deportivo para convertirse en un movimiento económico que impacta en el barrio y se proyecta hacia la ciudad.
En una provincia en la que muchos clubes dependen casi exclusivamente del acompañamiento estatal o de esfuerzos aislados, la consolidación de instituciones capaces de sostenerse, proyectarse y profesionalizarse representa una oportunidad. No solamente para el fútbol, sino para pensar modelos de gestión más sólidos, más autónomos y más sostenibles.
Claro que ese crecimiento no está exento de desafíos. La escena de violencia registrada tras el partido es un recordatorio de que el salto de categoría también exige un cambio cultural. La profesionalización no puede limitarse a las estructuras, sino que debe incluir también a los comportamientos. En este nivel, cada error tiene consecuencias más amplias y puede poner en riesgo lo construido.
Ahí radica el verdadero desafío. No sólo competir mejor, sino también convivir mejor. Porque además de ascender en lo deportivo, también hay que hacerlo en lo institucional y en lo social.
Tucumán necesita más clubes que recorran este camino, porque cada institución que logra ordenarse, crecer y proyectarse no sólo mejora su presente, sino que amplía las posibilidades de toda la provincia.
Lo que pasó el pasado domingo en Villa Alem no debería ser una excepción celebrada, sino el punto de partida de una tendencia que pueda ayudar al deporte tucumano a despegar. Una en la que el fútbol, bien gestionado, deje de ser únicamente un espectáculo para convertirse también en motor de desarrollo.