La constancia tuvo premio: un lector de Famaillá ganó $6 millones con Los Números de Oro

La semana 26 del entretenimiento Los Números de Oro de LA GACETA tuvo un único ganador y el pozo acumulado de $6 millones ya tiene dueño. Se trata de Cristian Federico Vizcarra, un vecino de Famaillá de 39 años que participa desde hace más de una década y que, por primera vez, resultó favorecido.
El trabajador rural recibió la noticia en un momento cotidiano, sin imaginar que ese control habitual de los números terminaría con un resultado inesperado. La constancia, que sostuvo durante años, finalmente tuvo recompensa.
Vizcarra relató que fue él mismo quien comprobó los números y confirmó el resultado. “Me puse a controlar los números del sorteo el miércoles al mediodía y ahí me di con la noticia. Estaba con mi señora y se puso muy contenta”, recordó.
El ganador trabaja en una empresa rural y forma parte de una familia joven. Vive con su esposa y sus dos hijos pequeños, de tres y cuatro años. Ellos también ya recibieron la noticia del premio, aunque con otra perspectiva. “Les comenté del premio a mis hijos y ya me pidieron juguetes”, dijo entre risas.
A pesar de la magnitud del premio, Vizcarra todavía no difundió la noticia entre su círculo más cercano. Consultado sobre con quiénes había compartido la novedad, respondió: “Todavía no le conté a mis amigos y familiares que gané” y anticipó que se van a enterar cuando lean el diario.
Un premio con destino
El dinero llega en un momento clave para la familia. Vizcarra se encuentra en pleno proceso de construcción de su vivienda, un proyecto que demanda tiempo, esfuerzo y recursos.
El premio representa una oportunidad concreta para avanzar con ese objetivo y mejorar las condiciones de vida del grupo familiar. “Tengo pensado terminar mi casa así que con la plata voy a comprar algunas cosas para agregarle”, explicó. Luego agregó: “Me viene bien, estoy muy contento con el premio”.
Nueva etapa
Con este premio, se cerró la última semana de la campaña vigente de Los Números de Oro. El miércoles concluyó oficialmente esta etapa y hoy comienza una nueva edición del entretenimiento.
La nueva campaña comienza nuevamente desde la semana 1 y se extenderá hasta septiembre. El pozo inicial será de $3.500.000, mientras que los números de la suerte otorgarán premios de $350.000.
Los lectores podrán participar con la tarjeta que se entrega con el diario de los viernes. Además, quienes cuenten con el sello de “usuario tarjeta Sol” en su cupón duplicarán el premio y podrán aspirar a llevarse hasta $7.000.000.
De esta manera, el entretenimiento renueva su propuesta para que nuevos lectores resulten ganadores.