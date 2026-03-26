¿Vuelven las lluvias? El dato que dio a conocer el Servicio Meteorológico para este fin de semana en Tucumán

El fin de semana en Tucumán podría comenzar con el regreso de las lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana se anticipa una jornada inestable, con precipitaciones a lo largo del día y temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 24°C de máxima.
El sábado mantendría condiciones similares durante las primeras horas, con una madrugada pasada por agua y una mañana marcada por chaparrones. Con el correr del día, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 30 grados.
En tanto, el domingo presentaría un cambio en las condiciones, con una jornada mayormente nublada. Las temperaturas continuarán en aumento, con una mínima prevista de 24°C y una máxima de 32°C.
El incremento térmico se acentuará en el inicio de la próxima semana. Para el lunes, se espera una mínima de 21°C y una máxima de 33°C, con probabilidad de chaparrones hacia la tarde-noche.