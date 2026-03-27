Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas
Ignacio Schuttemberger pasó de Administración en la UNT, a la ciencia de datos autodidacta y a liderar Wais, empresa pionera en la provincia. Esta historia forma parte de la serie “Qué estudiar hoy | Entre la vocación y un mercado laboral que se transforma”.
APUESTA LOCAL. Desde Tucumán, Ignacio impulsa soluciones de inteligencia artificial para empresas de distintas industrias. / LA GACETA, ÁLVARO MEDINA
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