"Es una linda aparición": Scaloni elogió a Tomás Aranda

El nombre de Tomás Aranda irrumpió con fuerza en la órbita de la Selección argentina y fue uno de los puntos destacados en la última conferencia de prensa de Lionel Scaloni. El entrenador campeón del mundo se refirió en más de una ocasión al juvenil de Boca, quien atraviesa un gran presente y ya tuvo su primera experiencia entrenando junto al plantel mayor.
Scaloni explicó que el delantero de 18 años fue parte de un reducido con futbolistas de la Selección, lo que le permitió compartir cancha con referentes como Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Esta participación se dio en el marco de una convocatoria que también incluyó a otros jóvenes talentos, en un contexto en el que el cuerpo técnico sigue de cerca a las nuevas promesas del fútbol argentino.
EL PRIMER GOL DE TOMÃS ARANDA [18] CON LA CAMISETA DE BOCA.— Ariel Di DomÃ©nicoðâð» (@ArielDiDomenico) March 23, 2026
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“A (Franco) Mastantuono se lo convocó después porque al principio se iba a jugar un solo partido. Tiene 18 años, sin ir más lejos el chico de Boca, Aranda, que ha venido a entrenar con nosotros ahora... Son chicos, hay que darles tiempo”, expresó el entrenador, estableciendo un paralelismo entre ambos futbolistas y marcando la línea que mantiene con los juveniles.
Más adelante, el DT profundizó sobre las condiciones del atacante y dejó un reconocimiento explícito a su presente. “A Aranda lo trajimos porque vemos lo que ven ustedes, es una linda aparición”, afirmó, destacando el impacto que tuvo el jugador en sus primeros pasos en la Primera de Boca.
Santiago Zampieri con Lionel Messi y TomÃ¡s Aranda junto al 10 y Leandro Paredes https://t.co/7omueL0HDs pic.twitter.com/2WFBGRoVt0— David Ganga (@davidgangaf) March 26, 2026
Sin embargo, Scaloni también se encargó de bajar las expectativas en torno a una posible convocatoria al Mundial. “No empecemos en si entra en el Mundial porque es chico... Tiene un gran futuro por delante”, señaló, dejando en claro que el proceso debe ser progresivo y sin apurar etapas.
En ese sentido, el entrenador hizo hincapié en el contexto en el que se desarrolla el futbolista, remarcando la exigencia que implica jugar en un club como Boca. “Los chicos que juegan en clubes así tienen algo diferente”, sostuvo, en referencia al entorno competitivo que rodea a este tipo de instituciones.
Además, valoró la experiencia que significa para los juveniles poder compartir entrenamientos con figuras consolidadas de la Selección. “Lo pusimos en un reducido y está bueno que pueda venir a entrenar con sus ídolos para que vean que sus ídolos son de carne y hueso”, explicó, subrayando el impacto formativo que tiene este tipo de vivencias en etapas tempranas de la carrera.
De esta manera, Scaloni dejó en claro que Aranda forma parte del radar de la Selección argentina, aunque con un enfoque que prioriza su desarrollo a largo plazo. Entre elogios y cautela, el mensaje fue contundente: el talento está, pero el tiempo será el principal aliado en su evolución.