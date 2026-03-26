"Es una linda aparición": Scaloni elogió a Tomás Aranda

Scaloni explicó que el delantero de 18 años fue parte de un reducido con futbolistas de la Selección, lo que le permitió compartir cancha con referentes como Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Esta participación se dio en el marco de una convocatoria que también incluyó a otros jóvenes talentos, en un contexto en el que el cuerpo técnico sigue de cerca a las nuevas promesas del fútbol argentino.