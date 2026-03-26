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La actividad económica creció 1,9% interanual en enero, impulsada por el agro y la minería

El EMAE registró una suba mensual de 0,4% y mostró un desempeño heterogéneo. El comercio y industria registraron caídas, de acuerdo con datos del Indec.

SECTORES. La pesca y el agro impulsaron la economía. SECTORES. La pesca y el agro impulsaron la economía.
Hace 1 Hs

En enero de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,9% en la comparación interanual (i.a.) y de 0,4% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada (s.e.), según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con relación a igual mes de 2025, 10 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en enero. Los sectores con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en enero de 2026 fueron “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” y “Explotación de minas y canteras”.

El informe destacó los mayores incrementos: Pesca (50,8% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1% i.a.). La minería subió 9,6%.

En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” e “Industria manufacturera”.

En diciembre de 2025, el EMAE había registrado un incremento de un 3,3% con respecto a igual mes del año pasado, con subas además de un 1,8% respecto del mes anterior (desestacionalizado) y 0,2% con relación de noviembre (tendencia-ciclo).

Sectores con crecimiento

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (9.6% i.a.). La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

La intermediación financiera, a la vez, aumentó 7,7% y la construcción, 0,5%.

Con caídas

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) y Electricidad, gas y agua (-3,0% i.a). Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6% i.a.) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6% i.a.), le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.

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