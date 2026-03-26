“Es una oportunidad”: Scaloni dijo que aprovechará los amistosos para definir la lista al Mundial

Más allá del contexto irregular de la fecha FIFA, Lionel Scaloni encontró un costado positivo en los amistosos ante Mauritania y Zambia. El entrenador de la selección argentina apuntó a la importancia de utilizar estos partidos como banco de pruebas de cara al Mundial.
“Es una oportunidad para ver a los chicos y que se conozcan con el grupo”, explicó, dejando en claro que la convocatoria tiene un fuerte componente de evaluación en esta etapa.
El DT también se refirió a los jugadores que no pudieron estar por lesión y dejó un mensaje claro sobre los criterios de selección. “Lo importante es que lleguen bien en todos los aspectos o lo más cercanos a su potencial”, sostuvo.
La lista empieza a tomar forma
En ese contexto, varios nombres buscan ganarse un lugar en la nómina final. Jóvenes como Gianluca Prestianni o Franco Mastantuono aparecen en la pelea, en una lista que deberá empezar a definirse en las próximas semanas.