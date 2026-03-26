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“Es una oportunidad”: Scaloni dijo que aprovechará los amistosos para definir la lista al Mundial

El DT valoró esta ventana como clave para evaluar variantes y empezar a perfilar la lista definitiva.

“Es una oportunidad”: Scaloni dijo que aprovechará los amistosos para definir la lista al Mundial
Hace 1 Hs

Más allá del contexto irregular de la fecha FIFA, Lionel Scaloni encontró un costado positivo en los amistosos ante Mauritania y Zambia. El entrenador de la selección argentina apuntó a la importancia de utilizar estos partidos como banco de pruebas de cara al Mundial.

“Es una oportunidad para ver a los chicos y que se conozcan con el grupo”, explicó, dejando en claro que la convocatoria tiene un fuerte componente de evaluación en esta etapa.

El DT también se refirió a los jugadores que no pudieron estar por lesión y dejó un mensaje claro sobre los criterios de selección. “Lo importante es que lleguen bien en todos los aspectos o lo más cercanos a su potencial”, sostuvo.

La lista empieza a tomar forma

En ese contexto, varios nombres buscan ganarse un lugar en la nómina final. Jóvenes como Gianluca Prestianni o Franco Mastantuono aparecen en la pelea, en una lista que deberá empezar a definirse en las próximas semanas.

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