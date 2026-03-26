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“No es culpa de nadie”: Scaloni habló de la suspensión de la Finalissima y la improvisación de los amistosos

El DT de la Selección explicó el contexto que obligó a cambiar la planificación y apuntó a la falta de organización en esta fecha FIFA.

“No es culpa de nadie”: Scaloni habló de la suspensión de la Finalissima y la improvisación de los amistosos
Hace 1 Hs

La selección argentina entra en acción en una nueva fecha FIFA marcada por la incertidumbre. En la previa del amistoso ante Mauritania, Lionel Scaloni explicó el escenario que obligó a modificar la planificación tras la suspensión de la Finalissima frente a España.

El entrenador fue claro al referirse al conflicto que derivó en la cancelación del partido previsto en Qatar. “No es culpa de nadie, el fútbol está en un tema secundario”, sostuvo, en relación al contexto internacional que condicionó la agenda.

Sin embargo, también dejó en evidencia las dificultades que generó esa situación. “A partir de ahí empezó un tire y afloje. Queríamos que se resolviera rápido, pero no hubo acuerdo”, explicó, marcando que el armado de los amistosos no fue parte de un plan previo.

Una planificación sobre la marcha

Scaloni remarcó que el equipo se encontró con un escenario poco habitual. “No teníamos nada concreto. Eso da la pauta de que no fue pensado”, señaló, y agregó que incluso el predio no estaba preparado para recibir al plantel en estas condiciones.

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