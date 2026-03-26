“Me apretaron, me quisieron extorsionar”: Barrera denunció presiones y negó el encubrimiento en el caso Lebbos

Barrera, quien cumplió su condena el año pasado, mantuvo tres llamados el sábado 25 de febrero de 2006 y dos el 26 de febrero, cuando desapareció Paulina, con Sergio Kaleñuk, hoy sentado en el banquillo de los acusados por encubrimiento. Así explicó que él estaba a cargo del operativo de seguridad que se montaría ese fin de semana ya que el domingo jugaban Atlético contra San Martín, e indicó que el hijo del fallecido ex secretario privado del gobernador José Alperovich, Alberto Kaleñuk, formaba parte de la comisión directiva de Atlético y trabajaban en conjunto, además de con otras personas, para que no haya hechos de violencia ni antes ni después del partido. “Recuerdo que ese domingo Kaleñuk me llamó a las 7 de la mañana par decirme que había problemas con la venta de entradas. Ya me había advertido el día anterior sobre otros incidentes en la sede de la Liga, donde concurrían los hinchas de Atlético a comprar”, dijo. Pero no recordó si hubo otro llamado durante la noche de ese mismo domingo, cuando ya Alberto Lebbos estaba denunciando la desaparición de su hija.