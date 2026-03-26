FIFA introduce cambios clave en el reglamento para el Mundial 2026: más control y VAR ampliado

Entre los cambios más destacados aparece la implementación de las sustituciones rápidas. A partir de ahora, el jugador reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego. En caso de exceder ese tiempo, el sustituto deberá esperar un minuto antes de ingresar, lo que dejará momentáneamente a su equipo con un futbolista menos.