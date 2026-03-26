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FIFA introduce cambios clave en el reglamento para el Mundial 2026: más control y VAR ampliado

La entidad busca agilizar el juego y reducir pérdidas de tiempo con nuevas reglas sobre sustituciones, saques, atención médica y el rol del VAR en la próxima Copa del Mundo.

La Copa del Mundo es el trofeo más preciado dentro del fútbol. La Copa del Mundo es el trofeo más preciado dentro del fútbol.
Hace 1 Hs

La FIFA anunció una serie de modificaciones reglamentarias que se implementarán en la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de acelerar el ritmo de juego, reducir las demoras y darle mayor precisión a las decisiones arbitrales.

Entre los cambios más destacados aparece la implementación de las sustituciones rápidas. A partir de ahora, el jugador reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego. En caso de exceder ese tiempo, el sustituto deberá esperar un minuto antes de ingresar, lo que dejará momentáneamente a su equipo con un futbolista menos.

Otra de las novedades apunta a la gestión del tiempo en los saques. Tanto en los saques de banda como en los de meta se aplicará un límite de cinco segundos. Si el jugador supera ese tiempo, perderá la posesión, en una medida que busca evitar demoras innecesarias y favorecer la continuidad del juego.

En cuanto a la atención médica, la FIFA dispuso que cualquier futbolista que sea asistido dentro del campo deberá salir y esperar un minuto antes de poder regresar. La única excepción será cuando la lesión haya sido producto de una infracción sancionada con tarjeta, lo que busca evitar ventajas indebidas por interrupciones.

El VAR también tendrá un rol ampliado. Podrá intervenir en revisiones de segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión, así como en la corrección de saques de esquina mal concedidos, sumando herramientas para mejorar la justicia en decisiones puntuales del juego.

Por último, se refuerza la normativa sobre la relación entre jugadores y árbitros: solo el capitán podrá acercarse a solicitar explicaciones, mientras que cualquier otro futbolista que rodee al juez podrá ser sancionado con tarjeta amarilla.

Con estas modificaciones, la FIFA apunta a un Mundial más dinámico, con menos interrupciones y mayor control disciplinario, en una edición que promete marcar un antes y un después en la forma de jugar y arbitrar el fútbol.

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