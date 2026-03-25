Así se devaluó la jerarquía de los amistosos previos al Mundial de la selección argentina

Hubo un tiempo en que los amistosos previos al Mundial eran una especie de examen final. No alcanzaba con ganar: también había que medirse, sufrir y mostrarse a la altura ante selecciones pesadas. Por eso, la ventana de marzo deja una sensación difícil de disimular. Después de frustrarse la Finalissima contra España y caerse también el amistoso ante Qatar, Argentina terminó armando una despedida mundialista con Mauritania, el 27 de marzo, y Zambia, el 31, ambos en La Bombonera. Hoy esos rivales aparecen bastante por debajo de la jerarquía que ofrecieron otras previas: Mauritania figura 115° en el ranking FIFA y Zambia 91°.