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¿Sin espacio en Gmail? Recuperá tus 15 GB gratis con esta limpieza exprés

Cambiar hábitos de almacenamiento y eliminar archivos pesados u olvidados permite posponer el pago de servicios adicionales.

¿Sin espacio en Gmail? Recuperá tus 15 GB gratis con esta limpieza exprés Google Drive
Hace 5 Hs

Guardar archivos en la nube pasó de ser un recurso ilimitado a un espacio que se agota rápidamente debido al peso de los archivos actuales. Antes de optar por una suscripción de pago como Google One, es posible optimizar los 15 GB gratuitos mediante una limpieza estratégica de Drive, Gmail y Photos.

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Cambiar hábitos de almacenamiento y eliminar archivos pesados u olvidados permite posponer el pago de servicios adicionales. Esta organización no solo recupera espacio vital para seguir recibiendo correos, sino que también ayuda a poner en orden documentos y fotografías que dábamos por perdidos.

Paso a paso cómo conseguir más espacio en tu almacenamiento de Google Drive

Analizá tu almacenamiento antes de empezar

Antes de borrar, es fundamental identificar qué servicio está agotando tu cupo. Google ofrece un desglose visual para ver cuánto espacio ocupan Drive, Gmail y Fotos individualmente. Además, el Administrador de almacenamiento de Google One facilita la tarea sugiriendo archivos grandes, correos con adjuntos pesados o fotos borrosas para eliminar de inmediato.

Priorizá la eliminación de archivos pesados

El método más lógico para recuperar espacio es localizar y borrar los archivos de gran tamaño que ya no necesitás. Muchos de estos elementos suelen ser documentos antiguos o videos que podrían guardarse en un disco externo, liberando así los 15 GB de la nube para archivos que realmente requerís consultar desde cualquier dispositivo.

Revisá y eliminá copias de seguridad antiguas

Si usás Android, es probable que tengas copias de seguridad automáticas de tus dispositivos ocupando lugar en la nube. Al ingresar a la sección de Almacenamiento > Copias de seguridad, podés detectar archivos de teléfonos o tablets que ya no utilizás; borrarlos es una forma rápida de recuperar varios gigas de almacenamiento.

Optimizá tu bandeja de Gmail

La vieja costumbre de archivar todo en Gmail ya no es sostenible con el límite compartido. Usar filtros de búsqueda para encontrar correos con archivos adjuntos grandes o mensajes muy antiguos te permitirá limpiar la bandeja drásticamente. Recordá también vaciar manualmente el Spam y la Papelera para que esos datos dejen de sumar al contador.

Ajustá la calidad en Google Fotos

Fotos es habitualmente el mayor consumidor de espacio, por lo que conviene revisar la configuración de calidad. Cambiar de "Calidad original" a "Ahorro de almacenamiento" permite comprimir las imágenes sin una pérdida visual notable para la mayoría de los usuarios, extendiendo significativamente la vida útil de tus 15 GB gratuitos.

Considerá el uso de cuentas secundarias

Si tras la limpieza seguís necesitando espacio, una solución práctica es crear una cuenta de Google adicional. Esto te otorga 15 GB extra que podés dedicar exclusivamente a un propósito (como almacenamiento de fotos o archivos pesados), permitiéndote alternar fácilmente entre perfiles desde la misma aplicación en tu móvil o navegador.

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