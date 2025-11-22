Secciones
SociedadEducación

Google Drive presenta una función que facilita la comprensión de un PDF por más largo que sea

La novedad usa inteligencia artificial para crear audios breves y claros que resumen documentos extensos, y agilizan el trabajo o el estudio.

TECNOLOGÍA. Google Drive incorpora audios inteligentes para resumir documentos y agilizar la lectura. TECNOLOGÍA. Google Drive incorpora audios inteligentes para resumir documentos y agilizar la lectura. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Cada vez más estudiantes buscan herramientas que alivien la lectura de textos largos. En ese contexto, Google Drive incorporó una función que promete cambiar ese hábito: ahora permite convertir cualquier PDF en un audio que resume sus puntos clave. La actualización se enfoca en quienes necesitan procesar información en forma rápida, ya sea para un parcial, una presentación o un día lleno de tareas.

La propuesta apunta a transformar los documentos tradicionales en una experiencia más flexible. En lugar de leer decenas de páginas, los usuarios pueden escuchar una síntesis clara mientras viajan, entrenan o cumplen otras actividades. 

Cómo funcionan los resúmenes de audio en Google Drive

El proceso es intuitivo. Al abrir un PDF desde la versión web, aparece un botón en la parte superior de la pantalla que habilita la generación del resumen de audio. También es posible hacerlo desde la barra lateral de Gemini, el asistente de inteligencia artificial integrado en Google Workspace.

Una vez seleccionada la opción, la IA analiza el documento completo y decide la extensión adecuada del audio, que suele ubicarse entre los dos y los diez minutos. El sistema crea un archivo sonoro independiente y lo guarda de manera automática en la unidad principal del usuario. Esto permite escucharlo más tarde sin necesidad de repetir el proceso.

TECNOLOGÍA. Google Drive incorpora audios inteligentes para resumir documentos y agilizar la lectura. TECNOLOGÍA. Google Drive incorpora audios inteligentes para resumir documentos y agilizar la lectura. / GOOGLE

La nueva función está disponible en computadoras y dispositivos móviles para usuarios que tengan cuentas de Google Workspace y otros planes vinculados a Gemini.

De dónde surge la idea

La función tiene su origen en NotebookLM, una herramienta de investigación basada en inteligencia artificial que trabaja únicamente con las fuentes que el usuario carga. Entre sus funciones se destaca Audio Overviews, que crea resúmenes de audio en formato de mini podcast.

La buena recepción de esa característica motivó a Google a llevar una versión adaptada a Drive. Aunque comparten la lógica del resumen, la experiencia cambia: en Drive, el audio es un archivo final sin opciones de interacción posterior, mientras que en NotebookLM se puede pedir aclaraciones o ampliar la información.

Quiénes podrán acceder a los audios

La disponibilidad será limitada en la primera etapa. Podrán acceder quienes tengan suscripciones de pago de Google Workspace Enterprise, Workspace Education y Google One AI Premium, que incluye Gemini Advanced. 

Las cuentas gratuitas de Gmail no tendrán esta característica por el momento.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas GoogleInteligencia ArtificialJóvenesGemini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

NotebookLM ahora admite investigaciones profundas, Sheets, Word y apuntes a mano

NotebookLM ahora admite investigaciones profundas, Sheets, Word y apuntes a mano

Cuáles son las herramientas de IA más seguras para los chicos

Cuáles son las herramientas de IA más seguras para los chicos

Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

Google confirmó cuándo lanzará Gemini 3: los puntos clave de la próxima actualización

Google confirmó cuándo lanzará Gemini 3: los puntos clave de la próxima actualización

Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

El tiempo en Tucumán: el cielo estará mayormente cubierto y se espera una máxima de 29°C para hoy

El tiempo en Tucumán: el cielo estará mayormente cubierto y se espera una máxima de 29°C para hoy

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: Se mueven como manada

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: "Se mueven como manada"

Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad

Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

“Un viaje emocionante” para los ganadores de Enseñame Tucumán

“Un viaje emocionante” para los ganadores de Enseñame Tucumán

Comentarios