Google Drive presenta una función que facilita la comprensión de un PDF por más largo que sea

Cada vez más estudiantes buscan herramientas que alivien la lectura de textos largos. En ese contexto, Google Drive incorporó una función que promete cambiar ese hábito: ahora permite convertir cualquier PDF en un audio que resume sus puntos clave. La actualización se enfoca en quienes necesitan procesar información en forma rápida, ya sea para un parcial, una presentación o un día lleno de tareas.