Google Drive presenta una función que facilita la comprensión de un PDF por más largo que sea

Cada vez más estudiantes buscan herramientas que alivien la lectura de textos largos. En ese contexto, Google Drive incorporó una función que promete cambiar ese hábito: ahora permite convertir cualquier PDF en un audio que resume sus puntos clave. La actualización se enfoca en quienes necesitan procesar información en forma rápida, ya sea para un parcial, una presentación o un día lleno de tareas.
La propuesta apunta a transformar los documentos tradicionales en una experiencia más flexible. En lugar de leer decenas de páginas, los usuarios pueden escuchar una síntesis clara mientras viajan, entrenan o cumplen otras actividades.
Cómo funcionan los resúmenes de audio en Google Drive
El proceso es intuitivo. Al abrir un PDF desde la versión web, aparece un botón en la parte superior de la pantalla que habilita la generación del resumen de audio. También es posible hacerlo desde la barra lateral de Gemini, el asistente de inteligencia artificial integrado en Google Workspace.
Una vez seleccionada la opción, la IA analiza el documento completo y decide la extensión adecuada del audio, que suele ubicarse entre los dos y los diez minutos. El sistema crea un archivo sonoro independiente y lo guarda de manera automática en la unidad principal del usuario. Esto permite escucharlo más tarde sin necesidad de repetir el proceso.
La nueva función está disponible en computadoras y dispositivos móviles para usuarios que tengan cuentas de Google Workspace y otros planes vinculados a Gemini.
De dónde surge la idea
La función tiene su origen en NotebookLM, una herramienta de investigación basada en inteligencia artificial que trabaja únicamente con las fuentes que el usuario carga. Entre sus funciones se destaca Audio Overviews, que crea resúmenes de audio en formato de mini podcast.
La buena recepción de esa característica motivó a Google a llevar una versión adaptada a Drive. Aunque comparten la lógica del resumen, la experiencia cambia: en Drive, el audio es un archivo final sin opciones de interacción posterior, mientras que en NotebookLM se puede pedir aclaraciones o ampliar la información.
Quiénes podrán acceder a los audios
La disponibilidad será limitada en la primera etapa. Podrán acceder quienes tengan suscripciones de pago de Google Workspace Enterprise, Workspace Education y Google One AI Premium, que incluye Gemini Advanced.
Las cuentas gratuitas de Gmail no tendrán esta característica por el momento.