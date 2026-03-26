Colapinto se ilusiona con una exhibición en Argentina, pero aclaró: “No hay nada confirmado”
Mientras crecen las gestiones para que Alpine lleve un show al país, el piloto argentino reconoció que es un sueño personal poder acercar la Fórmula 1 a sus fanáticos, aunque por ahora no hay definiciones oficiales.
La posibilidad de que Franco Colapinto realice una exhibición en Argentina está más latente que nunca. Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad, reveló que se encuentra en negociaciones con Alpine para concretar el evento, lo que despertó la ilusión entre los fanáticos.
En ese contexto, el piloto oriundo de Pilar se refirió al tema durante la conferencia de prensa de la Fórmula 1 en Suzuka y dejó en claro que, por ahora, no hay nada confirmado.
“Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans y mucha gente apoyándome desde que era muy chico, en la F3, y ya pasaron 25 años desde que un piloto argentino corrió en F1. Para mí, poder llevar un auto de Fórmula 1 al país, con toda esta gente tan apasionada, sería algo increíble”, expresó Colapinto, quien compartió la conferencia con Charles Leclerc y Lance Stroll.
“Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo y un sacrificio enorme. Que el equipo y los sponsors puedan llevar un auto allá para que lo disfruten y lo vivan sería increíble. No creo que haya nada confirmado o cercano, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y algo que en el futuro sería increíble que pase. No sé si ahora o más adelante. Me encantaría que suceda. Veremos”, agregó.
Según trascendió, las fechas tentativas para el evento serían el domingo 19 o el 26 de abril. Sin embargo, aún resta la confirmación oficial del equipo francés para que la exhibición se concrete.