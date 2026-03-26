Colapinto se ilusiona con una exhibición en Argentina, pero aclaró: “No hay nada confirmado”

“Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo y un sacrificio enorme. Que el equipo y los sponsors puedan llevar un auto allá para que lo disfruten y lo vivan sería increíble. No creo que haya nada confirmado o cercano, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y algo que en el futuro sería increíble que pase. No sé si ahora o más adelante. Me encantaría que suceda. Veremos”, agregó.