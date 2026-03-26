La frase de Colapinto antes del GP de Japón que ilusiona a Alpine y a los fanáticos de Argentina

Franco Colapinto volvió a tomar la palabra en la antesala del Gran Premio de Japón, durante la conferencia oficial en Suzuka, y dejó en claro que el presente de Alpine F1 Team invita al optimismo, aunque todavía hay margen para crecer.
El piloto argentino destacó el paso reciente por China como un punto de partida alentador. Según explicó, el rendimiento del auto mostró una evolución que les permite pelear más arriba y acercarse a sus rivales directos. En ese sentido, remarcó que el equipo ganó confianza y que el funcionamiento general del monoplaza es superior al del año pasado.
Colapinto se mostró ambicioso pero también realista de cara a lo que se le viene. Señaló que el objetivo es empezar a sumar puntos con mayor regularidad y que para eso será crucial identificar debilidades y ajustar detalles en cada circuito. En ese sentido, Japón representa un nuevo desafío. Se trata de un trazado exigente, distinto y que obligará a una rápida adaptación.
Será el debut de Colapinto en Suzuka
La cita en Suzuka tendrá un condimento especial, ya que será la primera vez que el argentino compita allí en la máxima categoría del automovilismo. Este estreno llega en medio de un proceso de crecimiento personal y colectivo dentro del equipo.
Por último, Colapinto se refirió a la posibilidad de presentarse en Argentina durante abril en un evento exhibición. Si bien reconoció que sería un sueño correr ante el público local, aclaró que por ahora no hay confirmaciones oficiales, aunque las gestiones siguen en marcha.