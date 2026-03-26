La frase de Colapinto antes del GP de Japón que ilusiona a Alpine y a los fanáticos de Argentina

Colapinto se mostró ambicioso pero también realista de cara a lo que se le viene. Señaló que el objetivo es empezar a sumar puntos con mayor regularidad y que para eso será crucial identificar debilidades y ajustar detalles en cada circuito. En ese sentido, Japón representa un nuevo desafío. Se trata de un trazado exigente, distinto y que obligará a una rápida adaptación.