"Otro día perdido" vuelve el lunes: quién será la primera invitada de Mario Pergolini

El regreso de Mario Pergolini a la televisión ya es una realidad y promete generar repercusión. A días del debut de la nueva temporada de "Otro día perdido" vuelve renovado con nuevas incorporaciones y una nómina de invitados que combina figuras consagradas con protagonistas del presente del espectáculo.
La emisión comenzará el lunes 30 de marzo por El Trece en el horario central, con el objetivo de consolidarse como uno de los espacios más fuertes de la franja nocturna. A través de un formato que mezcla monólogos, actualidad, entrevistas y humor, Pergolini intentará repetir el impacto de su regreso en un segmento altamente competitivo.
La gran incorporación de esta segunda temporada será Evelyn Botto, quien se suma al equipo en cuenta de Laila Roth. Además, sigue Agustín Aristarán (conocido como Rada), quien el año pasado tuvo un rol clave en el programa. El trío ya está listo para salir a la cancha.
Vuelve "Otro día perdidos": ¿quiénes serán los próximos invitados de Mario Pergolini?
En cuanto a los invitados, la producción ya tiene confirmados los primeros nombres que marcarán el tono del debut. La elegida para abrir esta nueva etapa es Luisana Lopilato, quien viajó desde Canadá junto a su familia para participar del ciclo y cumplir con otros compromisos laborales de su agenda.
A ella se sumará una lista que combina trayectoria, actualidad y diversidad. Entre los confirmados aparecen Oscar Martínez, una de las figuras más respetadas de la escena local; Miguel Ángel Rodríguez, quien actualmente se encuentra vinculado a proyectos internacionales; Gloria Carrá, con una extensa carrera en televisión y teatro; y Pablo Lescano, referente de la cumbia, que aportará un perfil completamente distinto al resto de los invitados.