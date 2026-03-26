"Otro día perdido" vuelve el lunes: quién será la primera invitada de Mario Pergolini

A ella se sumará una lista que combina trayectoria, actualidad y diversidad. Entre los confirmados aparecen Oscar Martínez, una de las figuras más respetadas de la escena local; Miguel Ángel Rodríguez, quien actualmente se encuentra vinculado a proyectos internacionales; Gloria Carrá, con una extensa carrera en televisión y teatro; y Pablo Lescano, referente de la cumbia, que aportará un perfil completamente distinto al resto de los invitados.