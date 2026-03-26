El efecto "Reloj de Arena": cómo el tren superior define tu cintura

Para los hombros, Burguete recomienda completar la rutina con ejercicios básicos de mancuernas que pueden añadirse al tirón para completar la rutina y tener una espalda sana, un vientre plano y una cintura marcada y fina. El press militar también sirve: se inicia con las piernas ligeramente abiertas y la espalda apoyada; se toma una mancuerna con cada mano y se colocan los brazos en 90°. Desde allí, se elevaban las pesas sin dejar que las manos choquen arriba.