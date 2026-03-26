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El efecto "Reloj de Arena": cómo el tren superior define tu cintura

Este enfoque busca crear una proporción visual distinta, complementando ejercicios clásicos como planchas o elevaciones de piernas con un desarrollo muscular del tren superior.

El efecto Reloj de Arena: cómo el tren superior define tu cintura Saber Vivir
Virginia Daniela Gómez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Para reducir la cintura, una especialista propone fortalecer hombros y espalda en lugar de enfocarse solo en la zona media. Este enfoque busca crear una proporción visual distinta, complementando ejercicios clásicos como planchas o elevaciones de piernas con un desarrollo muscular del tren superior.

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Más allá del entrenamiento, la alimentación resulta determinante para eliminar la inflamación y disminuir medidas. Reducir el consumo de grasas, embutidos y bebidas gaseosas permite que los resultados del ejercicio sean visibles, logrando así una figura más estilizada de forma integral.

Entrenar espalda para una cintura más pequeña

La influencer Priscila Burguete explica cómo lograr que la cintura se vea más pequeña. Se trata, literalmente, de algo que sucede con la vista más que con una disminución efectiva de los centímetros de la cintura. La entrenadora plantea generar una especie de ilusión óptica que se logra fortaleciendo los músculos del tren superior.

Burguete se especializa en ejercicios enfocados en la estética y bienestar corporal. Prepara rutinas completas para que sus alumnos tengan una forma efectiva de conseguir sus objetivos corporales. Los ejercicios que indica son para que “visualmente se vea un triángulo invertido”.

El ejercicio más recomendado para alcanzar este objetivo

El primer ejercicio que recomienda requiere la ayuda de una máquina de gimnasio y consiste en levantar peso con los brazos bien separados del cuerpo. “Lo único que hay que hacer es porte el peso que creás y llevar la barra entre la clavícula y el pecho. Si te das cuenta, los codos no se quedan abiertos, se llevan hacia atrás. Siempre me hago grande, nunca pequeña”, explica.

Para los hombros, Burguete recomienda completar la rutina con ejercicios básicos de mancuernas que pueden añadirse al tirón para completar la rutina y tener una espalda sana, un vientre plano y una cintura marcada y fina. El press militar también sirve: se inicia con las piernas ligeramente abiertas y la espalda apoyada; se toma una mancuerna con cada mano y se colocan los brazos en 90°. Desde allí, se elevaban las pesas sin dejar que las manos choquen arriba.

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