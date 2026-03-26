Está disponible el primer avance de la serie de Harry Potter: cuándo será el estreno

La plataforma HBO lanzó el primer adelanto de la primera temporada de la serie basada en Harry Potter. La esperada adaptación televisiva de la multipremiada saga del joven mago estará compuesta por ocho episodios y tiene previsto su estreno para la Navidad.
Con el título icónico "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" ("Harry Potter y la piedra filosofal"), la producción busca mantener la fidelidad al legado de la obra original al recuperar el nombre que dio inicio a la historia.
“La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible”, indicó la plataforma en un comunicado.
Serie de Harry Potter en HBO: cómo será su historia basada en los libros de J. K. Rowling
Con Dominic McLaughlin en el rol de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el rol de Ron Weasley, la serie se inicia el día en que el protagonista cumple 11 años, replicando el punto de partida de la película del mismo título estrenada en 2001.
De acuerdo con la sinopsis, una carta de aceptación al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería abre para Harry un mundo oculto marcado por la amistad, la diversión y la magia. No obstante, esta experiencia también supone un desafío, ya que deberá enfrentarse a un peligroso enemigo relacionado con su pasado.
Al igual que las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, la nueva producción de HBO se basa en los libros de J. K. Rowling y busca ser una adaptación fiel del material original. Está previsto que cada temporada aborde uno de los títulos de la saga, con el objetivo de extender el proyecto durante una década.