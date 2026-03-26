Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Está disponible el primer avance de la serie de Harry Potter: cuándo será el estreno

La nueva producción original de HBO Max tendrá ocho episodios y recreará La piedra filosofal con un elenco renovado y grandes figuras.

La serie de Harry Potter se estrenará en HBO antes de fin de año La serie de Harry Potter se estrenará en HBO antes de fin de año Plano Americano
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

La plataforma HBO lanzó el primer adelanto de la primera temporada de la serie basada en Harry Potter. La esperada adaptación televisiva de la multipremiada saga del joven mago estará compuesta por ocho episodios y tiene previsto su estreno para la Navidad.

Con el título icónico "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" ("Harry Potter y la piedra filosofal"), la producción busca mantener la fidelidad al legado de la obra original al recuperar el nombre que dio inicio a la historia.

“La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible”, indicó la plataforma en un comunicado.

Serie de Harry Potter en HBO: cómo será su historia basada en los libros de J. K. Rowling

Con Dominic McLaughlin en el rol de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el rol de Ron Weasley, la serie se inicia el día en que el protagonista cumple 11 años, replicando el punto de partida de la película del mismo título estrenada en 2001.

De acuerdo con la sinopsis, una carta de aceptación al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería abre para Harry un mundo oculto marcado por la amistad, la diversión y la magia. No obstante, esta experiencia también supone un desafío, ya que deberá enfrentarse a un peligroso enemigo relacionado con su pasado.

Al igual que las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, la nueva producción de HBO se basa en los libros de J. K. Rowling y busca ser una adaptación fiel del material original. Está previsto que cada temporada aborde uno de los títulos de la saga, con el objetivo de extender el proyecto durante una década. 

Temas Harry Potter
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
1

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
2

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
3

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”
4

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?
5

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad
6

Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad

Más Noticias
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Comentarios