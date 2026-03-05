El fin de un sueño: Cillian Murphy no interpretará a Voldemort en la serie de Harry Potter

Por lo pronto, su mirada está puesta en otros proyectos. Murphy se encariñó con Tommy Shelby tanto como las miles de personas que vieron “Peaky Blinders” con él, y por eso volverá a dar cuerpo al personaje para el estreno de la película, programado para el 20 de marzo en Netflix. También tiene la mente puesta en “Steve”, una película basada en la novela “Shy” de Max Porter, que estrenará en la misma plataforma de streaming.