El fin de un sueño: Cillian Murphy no interpretará a Voldemort en la serie de Harry Potter

Hace al menos seis meses, los pasillos de los estudios de HBO Max oyen el mismo rumor. Al parecer, fueron muchos los emocionados con la idea de que Cillian Murphy interpretara a Voldemort, el villano de “Harry Potter”. Desde un principio el actor irlandés se encargó de dejar en claro qué rol ocuparía la serie de la saga escrita por J. K. Rowling entre sus proyectos. Lejos de cambiar de parecer, Murphy ratificó su decisión en los últimos días.
HBO Max anunció la realización de una nueva serie de “Harry Potter”. La entrega tendría siete temporadas, una por cada uno de los libros originales. El cast ya está elegido. Dominic McLaughlin interpretará al mago protagonista; Alastair Stout dará vida a Ron; y Arabella Stanton le pondrá el cuerpo a Hermione Granger. Pero no trascendieron demasiados nombres de los villanos.
La propia autora de los libros encabeza el listado de productores ejecutivos, pero en el mismo rol están también Neil Blair, David Heyman y Ruth Kenley-Letts. El guión, aunque se esperaba que estuviera fuertemente intervenido por Rowling, quedó a cargo de Francesca Gardiner. El reconocido compositor Hans Zimmer –conocido por las bandas sonoras de “Piratas del Caribe”, “Batman” y “Gladiador”–, será el encargado de producir la música de la serie.
Cillian Murphy no estará en la serie de “Harry Potter”
La interpretación de Cillian Murphy de personajes como Tommy Shelby en “Peaky Blinders” o el reciente Robbert Oppenheimer en “Oppenheimer”, despertaron la curiosidad por verlo en un papel de fantasía. Por eso caló tan hondo la posibilidad de que fuera Lord Voldemort y siguiera el trabajo hecho por Ralph Fiennes en las películas. Pero el irlandés fue contundente con su respuesta: “Rotundamente no”.
Es que fue Fiennes quien, consultado por su participación en la serie, soltó el nombre de su colega. “Me dijeron que ya tengo el puesto, ¿no? Creo que Cillian Murphy es muy bueno. Una muy buena elección”, dijo. Pero Murphy se encargó de negarlo en una entrevista con The Times. “Categóricamente, no voy a ser Voldemort. ¿Puedes poner eso en el titular?”, sostuvo con vehemencia.
Por lo pronto, su mirada está puesta en otros proyectos. Murphy se encariñó con Tommy Shelby tanto como las miles de personas que vieron “Peaky Blinders” con él, y por eso volverá a dar cuerpo al personaje para el estreno de la película, programado para el 20 de marzo en Netflix. También tiene la mente puesta en “Steve”, una película basada en la novela “Shy” de Max Porter, que estrenará en la misma plataforma de streaming.