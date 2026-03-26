Argentina empieza a pulir detalles para su despedida previa al Mundial 2026. Mañana, desde las 20.15, la Selección enfrentará a Mauritania en La Bombonera, en uno de los últimos amistosos de preparación antes de la Copa del Mundo. Para este compromiso, Lionel Scaloni realizó una convocatoria con varias sorpresas y ya empezó a dar indicios del posible “11” que pondrá en cancha.
La Selección cuenta con todos los habituales titulares a disposición, por lo que todos aparecen como opciones dentro de la planificación del entrenador. Si bien Scaloni evalúa armar un equipo con la mayoría de ellos, hay algunas posiciones que todavía generan dudas.
Una de las principales incógnitas está en el arco: el DT deberá definir si mantiene a Emiliano Martínez o si les dará minutos a Gerónimo Rulli o Juan Musso. En la defensa, la novedad sería la inclusión de Marcos Senesi, quien haría dupla central con Cristian Romero. Esta decisión se vincula con la suspensión de Nicolás Otamendi para la primera fecha y con la ausencia de Lisandro Martínez, que no fue convocado por lesión.
Otra duda aparece en el lateral izquierdo. Durante los últimos entrenamientos, Scaloni probó a Nicolás Tagliafico y a Marcos Acuña, mientras que un escalón más atrás aparece Gabriel Rojas, que atraviesa su primera convocatoria gracias a su gran presente en Racing.
En el medio campo, en tanto, se perfila una formación con Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández, lo que podría dejar a Rodrigo De Paul en el banco en este primer amistoso. Lionel Messi, por su parte, sería acompañado en el ataque por Julián Álvarez, con la incógnita entre Nicolás González o Thiago Almada para completar el tridente.
¿Cómo sería el posible “11” de la Selección para enfrentar a Mauritania?
Martínez o Rulli o Musso; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico o Acuña; Mac Allister, Paredes, Enzo Fernández; Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Almada.