¿Cómo sería el posible “11” de la Selección para enfrentar a Mauritania?

Una de las principales incógnitas está en el arco: el DT deberá definir si mantiene a Emiliano Martínez o si les dará minutos a Gerónimo Rulli o Juan Musso. En la defensa, la novedad sería la inclusión de Marcos Senesi, quien haría dupla central con Cristian Romero. Esta decisión se vincula con la suspensión de Nicolás Otamendi para la primera fecha y con la ausencia de Lisandro Martínez, que no fue convocado por lesión.