Seis categorías del monotributo deberán pagar más de $100.000 por mes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevos límites de facturación para los inscriptos en el monotributo. La modificación también impactó en las cuotas que deberán pagar a fin de mes a partir de marzo. Las 11 categorías sufrieron cambios y algunas de ellas deberán abonar más de $100.000 por la comercialización de bienes o prestación de servicios.
La solución que dio ARCA a muchos monotributistas que, por facturación, podrían quedar fuera del sistema y pasar a ser Responsables Inscriptos, fue elevar el monto de facturación permitido en el año. Al cambiar los topes y montos predefinidos, los contribuyentes deberán revisar sus ingresos para saber cuánto deben abonar.
El ajuste para las cuotas quedó establecido en 14,29% para todas las categorías. Pero quienes deberán abonar una cuota superior serán los contribuyentes de las categorías más elevadas.
Qué categorías deberán pagar más de $100.000 de monotributo
Las categorías del monotributo tienen valores de cuotas distinguidos según presten servicios o vendan cosas muebles. Quienes presten servicios desde la categoría E en adelante, quedarán entre los contribuyentes con mensualidades superiores a los $100.000. Esta distinción aplicará solo a la E porque, a partir de la categoría F, tanto prestadores de servicios como vendedores de cosas muebles deberán pagar cuotas superiores al monto indicado. Según el sitio oficial de AFIP –ahora ARCA–, las cuotas quedarán establecidas de este modo:
- Categoría E
Venta de Cosas Muebles: $92.658,35
- Categoría F
Venta de Cosas Muebles: $111.198,27
- Categoría G
Venta de Cosas Muebles: $135.918,34
- Categoría H
Venta de Cosas Muebles: $272.063,40
- Categoría I
Venta de Cosas Muebles: $406.512,05
- Categoría J
Venta de Cosas Muebles: $497.059,41
- Categoría K
Venta de Cosas Muebles: $600.879,51