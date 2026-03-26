Seis categorías del monotributo deberán pagar más de $100.000 por mes

Qué categorías deberán pagar más de $100.000 de monotributo

Las categorías del monotributo tienen valores de cuotas distinguidos según presten servicios o vendan cosas muebles. Quienes presten servicios desde la categoría E en adelante, quedarán entre los contribuyentes con mensualidades superiores a los $100.000. Esta distinción aplicará solo a la E porque, a partir de la categoría F, tanto prestadores de servicios como vendedores de cosas muebles deberán pagar cuotas superiores al monto indicado. Según el sitio oficial de AFIP –ahora ARCA–, las cuotas quedarán establecidas de este modo: