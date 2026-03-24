Arca aumentó los montos de las categorías del monotributo para marzo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a hacer una actualización en la cuota mensual y los límites de facturación del monotributo. El cambio impacta a partir del mes de marzo, por lo que los contribuyentes deberán tener en cuenta los nuevos valores. Para conocer en qué categoría se encuentra cada monotributista, hay una serie de datos que se deben tener en cuenta.