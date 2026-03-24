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Arca aumentó los montos de las categorías del monotributo para marzo 2026

Tras la actualización de los topes de facturación y cuotas mensuales por parte de ARCA, los contribuyentes deberán ajustarse a las nuevas escalas que rigen desde marzo para todas las categorías.

Los monotributistas tendrán también nuevo tope de facturación por año con la actualización de ARCA. Los monotributistas tendrán también nuevo tope de facturación por año con la actualización de ARCA. Foto: Cholila Online
Hace 3 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a hacer una actualización en la cuota mensual y los límites de facturación del monotributo. El cambio impacta a partir del mes de marzo, por lo que los contribuyentes deberán tener en cuenta los nuevos valores. Para conocer en qué categoría se encuentra cada monotributista, hay una serie de datos que se deben tener en cuenta.

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Hay aspectos de la actividad laboral desempeñada que inciden en el monto que deben pagar los contribuyentes mes a mes, como la superficie que se utiliza para desarrollar la actividad, los alquileres pagados o la cantidad de energía eléctrica consumida en un año. La actualización impuesta por ARCA modifica todos estos topes y alcanza a todas las escalas del sistema de monotributo.

Aumento para el monotributo en marzo de 2026

El grupo con menores ingresos, perteneciente a la categoría A del monotributo, quedó con un pago mensual de $42.386,74. La categoría B, por su parte, pasará a abonar una cuota de $48.250,78 mensuales. Desde la categoría C en adelante, habrá una variación según la actividad que se desempeñe. En esta escala, quienes presten servicios deberán abonar $56.501,85 por mes y quienes comercialicen bienes, $55.227,06 mensuales.

En la categoría D, la prestación de servicios asciende a una cuota de $72.414,10, mientras que la comercialización de bienes asciende a $70.661,26. En la categoría E, los monotributistas deberán pagar $102.537,97 en marzo por servicios y $92.658,35 por comercialización de bienes; en la F, $129.045,32 y $111.198,27 respectivamente; y en la G, $197.108,23 y $135.918,34.

En lo más alto de la escala del monotributo, la categoría H deberá abonar $447.346,93 mensuales a partir de marzo por prestación de servicios y $272.063,40 por comercialización de bienes. Los montos para la categoría I quedarán en $824.802,26 y $406.512,05; en la categoría J, en $999.007,65 y $497.059,41; y en la categoría K, la más elevada, en $1.381.687,90 por servicios y $600.879,51 por bienes.

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