Fórmula 1 en Japón: cuándo corre Franco Colapinto y todos los horarios en Argentina

El calendario de la Fórmula 1 no da respiro y la temporada 2026 continúa con una de sus citas más emblemáticas: el Gran Premio de Japón, tercera fecha del campeonato. En ese escenario, todas las miradas argentinas volverán a posarse en Franco Colapinto, que llega con expectativas tras sumar su primer punto con Alpine en Shanghái.
El piloto bonaerense empieza a encontrar su lugar en la máxima categoría en un año atravesado por cambios reglamentarios, donde la adaptación resulta clave. Su rendimiento en China dejó señales positivas y alimenta la expectativa de cara a un circuito exigente como Suzuka.
El Circuito Internacional de Suzuka, con sus 5.807 metros de extensión, es uno de los trazados más desafiantes del calendario. Combina velocidad y técnica en partes iguales, con curvas icónicas que exigen precisión milimétrica. Bajo las nuevas condiciones aerodinámicas, los registros son cada vez más altos: la última pole de Max Verstappen marcó un promedio superior a los 240 km/h, reflejo de la exigencia del circuito.
A esto se suma un factor climático particular. Japón recibirá a la Fórmula 1 con temperaturas inusualmente bajas para un Gran Premio, que oscilarán entre los 6°C y los 19°C. Si bien no hay pronóstico de lluvia, el frío será un desafío adicional, especialmente para lograr que los neumáticos más duros —C1, C2 y C3— alcancen su ventana óptima de funcionamiento.
En ese contexto, Colapinto buscará consolidar su crecimiento en un fin de semana que puede resultar clave para seguir sumando experiencia y protagonismo.
Horarios del Gran Premio de Japón (hora argentina):
Jueves 26 de marzo
Práctica Libre 1: 23:30
Viernes 27 de marzo
Práctica Libre 2: 03:00
Práctica Libre 3: 23:30
Sábado 28 de marzo
Clasificación: 03:00
Domingo 29 de marzo
Gran Premio (53 vueltas): 02:00
La acción ya está en marcha y, para Colapinto, cada salida a pista representa una oportunidad más para afirmarse en la elite del automovilismo mundial. En Suzuka, un circuito que no perdona errores, el argentino tendrá una nueva prueba para seguir escribiendo su historia.