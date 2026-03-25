Fórmula 1 en Japón: cuándo corre Franco Colapinto y todos los horarios en Argentina

El Circuito Internacional de Suzuka, con sus 5.807 metros de extensión, es uno de los trazados más desafiantes del calendario. Combina velocidad y técnica en partes iguales, con curvas icónicas que exigen precisión milimétrica. Bajo las nuevas condiciones aerodinámicas, los registros son cada vez más altos: la última pole de Max Verstappen marcó un promedio superior a los 240 km/h, reflejo de la exigencia del circuito.