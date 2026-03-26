Probaron que manejaba alcoholizado: condenado a dos años de prisión efectiva

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público confirmó que el conductor conducía con 1,75 g/l de alcohol en sangre. Ante el reconocimiento de culpabilidad por parte de Sosa, el MPF sostuvo la acusación por el delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria, y por haber sido cometido con exceso de alcohol en sangre. La pena de dos años de prisión fue impuesta considerando la gravedad de las secuelas físicas de las víctimas y la conducta temeraria del conductor.