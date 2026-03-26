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Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés
Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés
Hace 3 Hs

Un hombre fue condenado a dos años de prisión efectiva por haber protagonizado un accidente cuando conducía alcoholizado. Los sobrevivientes del siniestro sufrieron graves lesiones.

Según relató el auxiliar Hugo Campos, el caso se registró el 29 de julio de 2024. Alrededor de las 1.20, circulaba en su automóvil por la ruta nacional 38, de sur a norte. Al llegar a la altura de la localidad de León Rougés, frente a un conocido hotel de la zona, el acusado realizó una maniobra imprudente al invadir el carril contrario en un sector señalizado con doble línea amarilla continua, violando la prohibición absoluta de sobrepaso.

Choque

Producto de esta invasión, impactó de frente contra una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió compromiso óseo en su mano izquierda, mientras que la mujer resultó con una fractura expuesta de fémur y rodilla, con riesgo de amputación, y permanece sin alta médica hasta la fecha.

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Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público confirmó que el conductor conducía con 1,75 g/l de alcohol en sangre. Ante el reconocimiento de culpabilidad por parte de Sosa, el MPF sostuvo la acusación por el delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria, y por haber sido cometido con exceso de alcohol en sangre. La pena de dos años de prisión fue impuesta considerando la gravedad de las secuelas físicas de las víctimas y la conducta temeraria del conductor.

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