Nuevo Código Penal: el Gobierno nacional analiza sanciones más severas para femicidas

El Gobierno de Javier Milei anunció formalmente el inicio de los trabajos para redactar un nuevo Código Penal, con el objetivo de adaptar la legislación a los “desafíos actuales”. Tras una reunión clave entre el Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que busca el endurecimiento de las penas y la armonización de las sanciones. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión responde a una instrucción directa del mandatario para abordar temas de seguridad ciudadana que “no pueden esperar”, bajo la premisa de que las condenas deben ser de cumplimiento efectivo.