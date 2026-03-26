Apronor habilita su muestra con más stands y tecnología

La muestra alberga grandes expectativas como referencia regional que genera un clima de negocios en la que, además, se exhibe lo último en tecnología de maquinaria y herramientas. Acerca sobre la situación actual del sector, Meloni pudo adelantar lo que viene siendo los primeros meses de este año contrastando a años anteriores “veníamos de tres años de sequía y cerramos con exceso de agua, aunque afortunadamente no fue dañino. Esto nos permite vislumbrar una campaña medianamente buena, rompiendo la racha negativa que arrastrábamos de tres campañas continuas deficientes. Según el presidente de Apronor, para los productores del campo es vital la reducción de la presión impositiva, así como la mejora de la infraestructura vial, dado que las lluvias recientes han deteriorado gravemente los caminos. Por último, reclama más medidas contra la inseguridad rural, que tiende a intensificarse durante la temporada de siembra desde noviembre hasta la fecha. La expo Apronor comienza hoy y continuará mañana y hasta el domingo, realizándose en la localidad de La Ramada de Abajo perteneciente al departamento Burruyacu, en ruta 317 altura kilometro 9,5.