Apronor habilita su muestra con más stands y tecnología

Con la instalación de una importante cantidad de stands y con la presencia de las mejores empresas, Hugo Meloni, presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) afirma que la muestra que arranca hoy es especial, ya que la novena edición de la Expo Apronor se realiza en el marco del décimo año de existencia de la entidad. “Esta ocasión especial nos invita a renovar la mirada sobre la expo 2026”, señala el titular de una institución que se consolida como referente en la defensa y transferencia tecnológica para el sector agropecuario del NOA.
La muestra alberga grandes expectativas como referencia regional que genera un clima de negocios en la que, además, se exhibe lo último en tecnología de maquinaria y herramientas. Acerca sobre la situación actual del sector, Meloni pudo adelantar lo que viene siendo los primeros meses de este año contrastando a años anteriores “veníamos de tres años de sequía y cerramos con exceso de agua, aunque afortunadamente no fue dañino. Esto nos permite vislumbrar una campaña medianamente buena, rompiendo la racha negativa que arrastrábamos de tres campañas continuas deficientes. Según el presidente de Apronor, para los productores del campo es vital la reducción de la presión impositiva, así como la mejora de la infraestructura vial, dado que las lluvias recientes han deteriorado gravemente los caminos. Por último, reclama más medidas contra la inseguridad rural, que tiende a intensificarse durante la temporada de siembra desde noviembre hasta la fecha. La expo Apronor comienza hoy y continuará mañana y hasta el domingo, realizándose en la localidad de La Ramada de Abajo perteneciente al departamento Burruyacu, en ruta 317 altura kilometro 9,5.