La empatía que emerge en el rescate de animales

Las inundaciones volvieron a golpear con fuerza en Tucumán y, como ocurre cada vez que el agua avanza sin control, las consecuencias se miden en pérdidas, angustia y reconstrucción. Las imágenes de familias evacuadas, caminos destruidos y viviendas anegadas ocupan el centro de la escena. Sin embargo, hay otra cara de esta tragedia que, aunque menos visible, resulta igual de devastadora: la que padecen los animales. Y, junto a ellos, el trabajo incansable de quienes deciden no mirar hacia otro lado.