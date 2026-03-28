El truco casero con vinagre que transforma la pechuga de pollo
La dietista y nutricionista Cristina Burgos, integrante de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que el vinagre contiene ácido acético. Este componente es ampliamente utilizado como conservante alimentario y potenciador de sabor.
La pechuga de pollo es una de las proteínas más elegidas en la cocina diaria por su sabor y su bajo contenido graso. Su versatilidad permite incluirla en una amplia variedad de recetas, desde tacos hasta ensaladas. Sin embargo, también suele presentar un desafío: si no se cocina correctamente, puede quedar seca o dura.
Frente a este problema, existe un truco simple que gana popularidad: usar vinagre para mejorar su textura y lograr un resultado más jugoso.
El rol del vinagre en la cocina
La dietista y nutricionista Cristina Burgos, integrante de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que el vinagre contiene ácido acético. Este componente es ampliamente utilizado como conservante alimentario y potenciador de sabor.
En particular, el vinagre de manzana aporta enzimas, antioxidantes, minerales como sodio y potasio, y otros ácidos orgánicos que ayudan a ablandar la carne. Esto permite que la pechuga de pollo resulte más tierna y jugosa tras la cocción.
Según la Fundación Española de la Nutrición, esta pieza es una de las más magras del ave, lo que explica por qué tiende a secarse con facilidad al cocinarse. En este sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que los ácidos presentes en el vinagre pueden modificar la estructura de las proteínas, mejorando su textura final, consignó La Nación.
Cómo usar el vinagre al cocinar pechuga de pollo
Una de las formas más habituales de incorporar este ingrediente es a través de una marinada. En este caso, se combina vinagre de manzana con aceite de oliva, ajo, hierbas y especias, y se deja reposar el pollo durante varias horas para intensificar su sabor y suavidad.
No obstante, cuando no se dispone de tiempo suficiente para marinar, existe una alternativa más rápida: agregar una pequeña cantidad de vinagre directamente en la sartén antes o durante la cocción. De este modo, sus ácidos comienzan a actuar de inmediato sobre las proteínas del pollo.
De acuerdo con el blog gastronómico Börekdys, cocinar proteínas con vinagre de manzana no solo ayuda a ablandarlas, sino que también facilita su digestión, lo que puede representar un beneficio para la salud digestiva.
Un aliado simple para mejores resultados
Incorporar vinagre al momento de cocinar puede marcar la diferencia en el resultado final de la pechuga de pollo. Ya sea como parte de una marinada o directamente en la sartén, este truco sencillo permite obtener una carne más tierna, jugosa y sabrosa, ideal para mejorar cualquier preparación cotidiana.