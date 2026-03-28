El truco casero con vinagre que transforma la pechuga de pollo

Según la Fundación Española de la Nutrición, esta pieza es una de las más magras del ave, lo que explica por qué tiende a secarse con facilidad al cocinarse. En este sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que los ácidos presentes en el vinagre pueden modificar la estructura de las proteínas, mejorando su textura final, consignó La Nación.