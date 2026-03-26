Tucumán capta más mercados para alentar exportaciones

De esta manera, Tucumán se posiciona como la tercera provincia exportadora del Noroeste argentino, con el 19,3% del volumen regional colocado en distintos países del planeta. De acuerdo con los datos del IDEP, Estados Unidos se consolidó como el principal mercado, con el 23% del total exportado. Le siguió Brasil con el 12%. Irlanda mantuvo su relevancia con un 10%. Otros destinos clave fueron Chile (9%), con un aumento notable del 18% comparado con 2024, China y Países Bajos (6%), con un crecimiento de más del 50%. Mientras que Alemania y Rusia representaron el 3%. Países como España y Suecia aportaron el 2% cada uno. El resto de los mercados, con participaciones menores, sumaron en conjunto el 24% del total.