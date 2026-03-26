Tucumán capta más mercados para alentar exportaciones

El total de exportaciones de Tucumán alcanzó en 2025 un valor de U$S 966,3 millones FOB, un incremento del 1,1% respecto a 2024. Asimismo, se registró una mayor diversificación de la oferta exportadora. Hasta diciembre pasado, la provincia comercializó en el exterior 226 productos diferentes, identificados por sus respectivos códigos arancelarios, mientras que en el mismo período de 2024 el número ascendía a 201; alcanzando 161 destinos diferentes. Los datos se desprenden del último reporte elaborado por el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP).
De esta manera, Tucumán se posiciona como la tercera provincia exportadora del Noroeste argentino, con el 19,3% del volumen regional colocado en distintos países del planeta. De acuerdo con los datos del IDEP, Estados Unidos se consolidó como el principal mercado, con el 23% del total exportado. Le siguió Brasil con el 12%. Irlanda mantuvo su relevancia con un 10%. Otros destinos clave fueron Chile (9%), con un aumento notable del 18% comparado con 2024, China y Países Bajos (6%), con un crecimiento de más del 50%. Mientras que Alemania y Rusia representaron el 3%. Países como España y Suecia aportaron el 2% cada uno. El resto de los mercados, con participaciones menores, sumaron en conjunto el 24% del total.
Este panorama muestra una concentración en mercados estratégicos y una diversificación global, con crecimientos sobresalientes en China y Rusia.
El ranking
En cuanto a los productos, el sector frutícola sigue liderando las exportaciones provinciales con el 57%. En segundo lugar, con un 12% de las exportaciones locales, tanto la industria azucarera como las autopartes, compuesto por partes, piezas y accesorios de vehículos. Por su lado, en tercer lugar, del total exportado el complejo compuesto por legumbres y cereales -conformado por los complejos maicero, triguero, de sorgo y de avena- aportó un 6%.
El sector oleaginoso representó un 5% de las exportaciones tucumanas. El sector de frutas finas participó con un 2%. En paralelo, se registraron actividades de menor participación relativa, entre ellas del sector tabacalero, textil, apícola, bovino y forestal, entre otras.