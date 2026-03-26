Estreno de cine: acción sin pausa en “Instinto implacable”

Todo indica que Jovovich se siente cómoda en los roles que ocupa como heroína superpoderosa que se enfrenta a cuanto peligro tenga enfrente. Ahora llega a las salas con “Instinto implacable”, en la que compone a Nikki, una militar de élite retirada viuda, cuya tranquilidad se ve destrozada cuando su hija adolescente Chloe es secuestrada por una red de tráfico sexual. Para rescatarla de cualquier forma, se introduce en el peligroso submundo criminal, mientras al mismo tiempo es perseguida por la Policía y el Ejército por hechos de su pasado. En una carrera contrarreloj de sólo 72 horas con dos flancos, debe resolver sobre la marcha las preguntas de qué es lo que pasó. Es inevitable la comparación con “Búsqueda implacable” en su planteo y también en su desarrollo violento, con tendales de cadáveres mientras la eficiente combatiente trata de encontrar a la joven raptada. Las escenas de lucha y persecución de la protagonista se entrecalan con su sentimiento de culpa por la mala relación con su hija y con el duelo que aún atraviesa por la muerte de su esposo.