El presidente de Lanús cruzó a River por la salida del Comité de AFA: “Tenés que pelear desde adentro”

En esa línea, profundizó su crítica desde un eje representativo. Russo consideró que la no participación en las reuniones del Comité Ejecutivo implica una falta de compromiso con los socios. “A las reuniones tenés que ir, sino no representás bien a tus socios”, sentenció, marcando una postura clara sobre el rol que deben cumplir los dirigentes dentro de la estructura de la AFA.