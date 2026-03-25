El presidente de Lanús cruzó a River por la salida del Comité de AFA: “Tenés que pelear desde adentro”

Nicolás Russo salió con los tapones de punta contra la dirigencia de River tras su decisión de abandonar el Comité Ejecutivo de la AFA. A casi tres semanas del anuncio del club de Núñez, el presidente de Lanús cuestionó con dureza la postura institucional y dejó en claro su desacuerdo con la estrategia adoptada.
“No podés dejar vacíos los lugares, tenés que ocuparlos y pelear desde adentro”, lanzó Russo, en referencia a la conducción encabezada por Stefano Di Carlo. Para el dirigente, la ausencia en los espacios de decisión no solo debilita la posición del club, sino que también afecta la dinámica del fútbol argentino en su conjunto.
En esa línea, profundizó su crítica desde un eje representativo. Russo consideró que la no participación en las reuniones del Comité Ejecutivo implica una falta de compromiso con los socios. “A las reuniones tenés que ir, sino no representás bien a tus socios”, sentenció, marcando una postura clara sobre el rol que deben cumplir los dirigentes dentro de la estructura de la AFA.
El conflicto se enmarca en la decisión que River comunicó días atrás, cuando anunció su salida del Comité mediante un documento oficial. En ese texto, el club argumentó que existe una “falta de mecanismos claros y previsibles” dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que motivó su alejamiento de los órganos de decisión.
Lejos de coincidir con ese diagnóstico, Russo defendió la gestión actual del fútbol argentino. Respaldó el formato del torneo local y también se manifestó en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un tema que viene generando debate en el ambiente dirigencial. En su visión, el modelo vigente sigue siendo el adecuado para sostener la identidad de los clubes.
Pero sus críticas no se detuvieron en River. En la misma entrevista, el presidente de Lanús también apuntó contra Juan Sebastián Verón por no haber realizado el pasillo de honor a Rosario Central. Russo calificó esa decisión como una “viveza” destinada a generar conflicto, en un contexto ya cargado de tensiones.
Hasta el momento, desde la dirigencia de River no hubo una respuesta oficial a estas declaraciones. Sin embargo, el cruce deja expuesta una interna que excede a un club y que vuelve a poner en discusión el funcionamiento político del fútbol argentino.