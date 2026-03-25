Argentina define el equipo ante Mauritania y acelera decisiones rumbo al Mundial 2026

Scaloni no solo piensa en el corto plazo, sino en el gran objetivo: el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con una lista preliminar de 30 futbolistas, el entrenador debe empezar a recortar nombres y, al mismo tiempo, consolidar una estructura base. Por eso, el partido ante Mauritania se presenta como una prueba concreta para empezar a definir roles y jerarquías.