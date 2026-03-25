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Argentina define el equipo ante Mauritania y acelera decisiones rumbo al Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni juega este viernes en La Bombonera en un amistoso clave: con 30 convocados, el DT empieza a perfilar el "11" y la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni, DT de la Selección. Lionel Scaloni, DT de la Selección.
Hace 2 Hs

La Selección atraviesa días determinantes en su preparación de cara al Mundial 2026. Este viernes a las 20:15, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Mauritania en La Bombonera, en un amistoso que marcará mucho más que un simple ensayo: será el escenario donde el entrenador comenzará a definir el equipo.

La agenda ya marca el ritmo de esa decisión. Este miércoles, el plantel tendrá un entrenamiento a las 18, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Allí podrían aparecer indicios del once que saldrá a la cancha, en un contexto donde cada práctica adquiere un valor determinante.

Scaloni no solo piensa en el corto plazo, sino en el gran objetivo: el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con una lista preliminar de 30 futbolistas, el entrenador debe empezar a recortar nombres y, al mismo tiempo, consolidar una estructura base. Por eso, el partido ante Mauritania se presenta como una prueba concreta para empezar a definir roles y jerarquías.

En ese proceso, la competencia interna se vuelve clave. En el arco, Juan Musso y Walter Benítez pelean por posicionarse como alternativa. En la defensa, el puesto de zaguero zurdo enfrenta a Marcos Senesi con Facundo Medina, mientras que el lateral izquierdo abre un abanico entre Gabriel Rojas, Valentín Barco y Marcos Acuña.

El mediocampo también plantea una disputa interesante: Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni representan opciones diferentes en un sector donde Scaloni evalúa alternativas. En la delantera, en tanto, la pelea por el puesto de centrodelantero tiene como protagonistas a Joaquín Panichelli y José López.

Argentina ya conoce su camino en el Mundial 2026: integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Con ese horizonte definido, el foco ahora está en ajustar el funcionamiento y consolidar una identidad que le permita sostener el protagonismo.

Del otro lado estará Mauritania, un rival atípico, con una liga joven y varios futbolistas nacionalizados. Su perfil, menos previsible, obliga a la Selección a adaptarse y a sostener la intensidad más allá del contexto.

Además, la suspensión de la Finalissima ante España reconfiguró la preparación. Sin ese partido de máxima exigencia, estos amistosos cobran todavía más relevancia para sacar conclusiones.

En ese escenario, el duelo en La Bombonera será mucho más que un amistoso: será el punto de partida para empezar a ver en cancha el equipo que Scaloni imagina para el Mundial. Porque ya no se trata solo de probar, sino de decidir.

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