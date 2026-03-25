Eduardo Feinmann y la abogada Agostina Páez protagonizaron un explosivo cruce

Eduardo Feinmann y Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, protagonizaron un explosivo cruce en vivo. Tras salir de los tribunales de Río de Janeiro, la joven brindó diversas entrevistas a medios de comunicación y fue entonces cuando se cruzó con el periodista de A24.
“Que no soy racista, vos Feinmann, que me matás por Twitter, no soy racista. He respondido mal, he pedido perdón, he reaccionado a gestos obscenos”, afirmó la letrada.
La joven fue más allá y cuestionó al conductor: “Me ha sorprendido que vos me ataques de esa manera, siendo que vos también te has metido con la comunidad LGBT y también has dicho que el país no quería villeros, justamente vos me vas a decir a mí racista”.
Ante estas acusaciones, Feinmann rechazó los dichos y retrucó: “Yo nunca dije eso. Si vos, Agostina, pediste perdón, es que fuiste racista; si no, no hubieses pedido perdón”.
El periodista insistió con su postura y agregó: “Sabés que te equivocaste… no podés en Brasil decirle mono a alguien ni hacer el gesto del monito”.
Sin embargo, Páez sostuvo su versión de los hechos y aseguró que existen registros de los dichos del conductor: “Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida con la imagen que han instaurado de mí. No ha sido un acto racista mío, fue una respuesta a un gesto obsceno”.
El intercambio continuó con Feinmann reafirmando su posición: “Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en dónde estás. Injuriaste a una persona, cometiste un acto racista”.
Ya en un clima de evidente tensión, el conductor le consultó sobre su posible regreso al país. Páez respondió que aún no tiene una fecha definida, tras lo cual el periodista dio por finalizada la entrevista con un breve cierre: “Bueno… suerte eh.”