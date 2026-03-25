Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Eduardo Feinmann y la abogada Agostina Páez protagonizaron un explosivo cruce

El intercambio se produjo cuando la joven salía de los tribunales de Río de Janeiro.

Eduardo Feinmann y la abogada Agostina Páez protagonizaron un explosivo cruce
Hace 13 Min

Eduardo Feinmann y Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, protagonizaron un explosivo cruce en vivo. Tras salir de los tribunales de Río de Janeiro, la joven brindó diversas entrevistas a medios de comunicación y fue entonces cuando se cruzó con el periodista de A24.

“Que no soy racista, vos Feinmann, que me matás por Twitter, no soy racista. He respondido mal, he pedido perdón, he reaccionado a gestos obscenos”, afirmó la letrada.

La joven fue más allá y cuestionó al conductor: “Me ha sorprendido que vos me ataques de esa manera, siendo que vos también te has metido con la comunidad LGBT y también has dicho que el país no quería villeros, justamente vos me vas a decir a mí racista”.

Ante estas acusaciones, Feinmann rechazó los dichos y retrucó: “Yo nunca dije eso. Si vos, Agostina, pediste perdón, es que fuiste racista; si no, no hubieses pedido perdón”.

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

El periodista insistió con su postura y agregó: “Sabés que te equivocaste… no podés en Brasil decirle mono a alguien ni hacer el gesto del monito”.

Sin embargo, Páez sostuvo su versión de los hechos y aseguró que existen registros de los dichos del conductor: “Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida con la imagen que han instaurado de mí. No ha sido un acto racista mío, fue una respuesta a un gesto obsceno”.

El intercambio continuó con Feinmann reafirmando su posición: “Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en dónde estás. Injuriaste a una persona, cometiste un acto racista”.

El padre de Agostina Páez celebró la resolución del caso: "No tiene precio la libertad de mi hija"

El padre de Agostina Páez celebró la resolución del caso: No tiene precio la libertad de mi hija

Ya en un clima de evidente tensión, el conductor le consultó sobre su posible regreso al país. Páez respondió que aún no tiene una fecha definida, tras lo cual el periodista dio por finalizada la entrevista con un breve cierre: “Bueno… suerte eh.”

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
1

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez
2

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
3

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial
4

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena
5

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista
6

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Más Noticias
Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Así está hoy Thiago Messi: el hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo sorprende con su cambio físico

Así está hoy Thiago Messi: el hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo sorprende con su cambio físico

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Comentarios