El padre de Lamine Yamal pone el foco en el futuro: “Todavía no mostró ni el 20%”

En medio de la explosión futbolística de Lamine Yamal, una voz empieza a ganar cada vez más peso en la escena pública: la de su padre, Mounir Nasraoui. Directo, sin filtros y con una fuerte presencia en redes sociales, el entorno más cercano del joven talento del Barcelona busca instalar un mensaje claro: lo mejor todavía no llegó.
Nasraoui fue contundente al referirse al presente de su hijo. A pesar de su irrupción en la élite y de haberse consolidado tanto en el Barcelona como en la selección española, aseguró que Lamine “no ha demostrado ni el 20% de sus cualidades futbolísticas”. La frase, que rápidamente se viralizó, no apunta a minimizar lo hecho, sino a proyectar lo que vendrá, con la mirada puesta incluso en el Mundial de 2026.
En esa línea, el padre del extremo también marcó distancia respecto a las comparaciones habituales. En un contexto donde el nombre de Yamal ya empieza a vincularse con figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, Nasraoui fue tajante: negó haber impulsado ese tipo de paralelismos y sostuvo que su hijo “no necesita compararse con nadie”.
Su enfoque va en otra dirección. Más que mirar hacia afuera, plantea una lógica de superación constante. La única comparación válida, según su visión, es la del propio Lamine con su versión anterior. Una filosofía que, según su entorno, busca mantener al futbolista enfocado en su crecimiento y lejos de la presión que generan las etiquetas prematuras.
Las declaraciones de Nasraoui no pasan desapercibidas. Con una personalidad frontal y activa en redes sociales, se convirtió en un actor mediático que influye en la narrativa que rodea al joven jugador. Cada mensaje suyo refuerza la idea de que Yamal no es solo una promesa consolidada, sino un proyecto en plena evolución.
En definitiva, mientras el mundo del fútbol ya se rinde ante el talento de Lamine Yamal, desde su círculo íntimo insisten en bajar la ansiedad y ampliar el horizonte. Para su padre, el presente es apenas el punto de partida de algo mucho más grande.