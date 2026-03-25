El padre de Lamine Yamal pone el foco en el futuro: “Todavía no mostró ni el 20%”

Nasraoui fue contundente al referirse al presente de su hijo. A pesar de su irrupción en la élite y de haberse consolidado tanto en el Barcelona como en la selección española, aseguró que Lamine “no ha demostrado ni el 20% de sus cualidades futbolísticas”. La frase, que rápidamente se viralizó, no apunta a minimizar lo hecho, sino a proyectar lo que vendrá, con la mirada puesta incluso en el Mundial de 2026.