Joan Laporta habló sobre la vuelta fallida de Lionel Messi a Barcelona y apuntó contra Xavi

El dirigente recordó las conversaciones con Jorge Messi y el contexto que rodeó la decisión.

Hace 17 Min

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, volvió a referirse a la frustrada vuelta de Lionel Messi al club en 2023 y ofreció su versión sobre las negociaciones que se llevaron adelante en aquel momento. El dirigente aseguró que la institución intentó concretar el regreso del capitán argentino, aunque finalmente el proyecto no prosperó por distintos factores.

Laporta explicó que las conversaciones comenzaron a partir de un pedido del entonces entrenador del equipo. “En 2023 Xavi me dijo que Messi quería volver y en marzo le envié el contrato a Jorge Messi”, señaló el presidente al recordar cómo se iniciaron las gestiones con el entorno del futbolista.

Según su relato, posteriormente mantuvo una reunión con el padre y representante del jugador para evaluar la posibilidad del regreso. “Después vino a mi casa (Jorge Messi) y me dijo que aquí tendría demasiada presión y tenía ofertas. Le dije que eran soberanos para decidir y se marchó a Miami”, contó el dirigente sobre el encuentro en el que se definió el futuro del capitán argentino.

Las declaraciones también incluyeron una respuesta a Xavi Hernández, quien había insinuado en distintas entrevistas que el regreso de Messi no se concretó por decisiones dirigenciales. Laporta defendió su postura y explicó que el contexto deportivo obligó a tomar decisiones complejas dentro del club.

La comparación con el nuevo ciclo

El presidente del Barcelona también vinculó ese proceso con el cambio de entrenador que vivió la institución. En ese sentido, comparó el rendimiento del equipo antes y después de la llegada de Hansi Flick. “Cuando veo estas declaraciones de Xavi pienso en Hansi Flick. Cuando eres presidente tienes que tomar decisiones muy difíciles”, sostuvo. Incluso fue más allá al analizar el presente deportivo del club: “Con Xavi continuaríamos perdiendo y con Flick comenzamos a ganar. Con los mismos jugadores Xavi perdía y Flick gana”.

