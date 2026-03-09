Joan Laporta habló sobre la vuelta fallida de Lionel Messi a Barcelona y apuntó contra Xavi

La comparación con el nuevo ciclo

El presidente del Barcelona también vinculó ese proceso con el cambio de entrenador que vivió la institución. En ese sentido, comparó el rendimiento del equipo antes y después de la llegada de Hansi Flick. “Cuando veo estas declaraciones de Xavi pienso en Hansi Flick. Cuando eres presidente tienes que tomar decisiones muy difíciles”, sostuvo. Incluso fue más allá al analizar el presente deportivo del club: “Con Xavi continuaríamos perdiendo y con Flick comenzamos a ganar. Con los mismos jugadores Xavi perdía y Flick gana”.