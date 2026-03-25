A 50 años del golpe, el Poder Judicial convoca a reflexionar sobre el derecho al trabajo

En el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado de 1976, el Palacio de Tribunales de Tucumán será sede de una jornada de reflexión titulada “Otros derechos y vulneraciones que tienen continuidad. El derecho al trabajo a 50 años del Golpe de Estado de 1976”. El encuentro se realizará mañana, a las 12, en el Salón Monteagudo del edificio judicial.
La actividad es impulsada por el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, quien viene promoviendo espacios institucionales vinculados a la memoria, los derechos humanos y el análisis del pasado reciente. La iniciativa se inscribe en la agenda conmemorativa del Poder Judicial, orientada a reafirmar el compromiso con los valores democráticos y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.
La disertación estará a cargo de la doctora Victoria Basualdo, una de las investigadoras más reconocidas del país en materia de historia reciente, mundo del trabajo y dictadura. Basualdo es doctora en Historia por la Universidad de Columbia (Estados Unidos), investigadora del CONICET y docente en FLACSO, además de haber desarrollado una extensa trayectoria académica centrada en el análisis de las relaciones laborales, la represión a trabajadores y sindicatos durante el terrorismo de Estado y sus consecuencias en el presente.
Su producción académica incluye libros, artículos y trabajos de investigación que han sido referencia en el estudio de la complicidad empresarial durante la dictadura y las transformaciones del mundo del trabajo en la Argentina. Asimismo, ha participado en investigaciones judiciales y procesos de memoria vinculados a delitos de lesa humanidad, lo que refuerza el valor de su presencia en un ámbito institucional como el Poder Judicial.
Con entrada abierta, la jornada buscará generar un espacio de análisis crítico sobre las continuidades en materia de derechos laborales y las deudas pendientes a medio siglo del golpe. En ese sentido, el encuentro no sólo apunta a reconstruir la memoria histórica, sino también a interpelar el presente desde una perspectiva jurídica y social, consolidando el rol de la Justicia como actor clave en la defensa de los derechos humanos.