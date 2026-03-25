A 50 años del golpe, el Poder Judicial convoca a reflexionar sobre el derecho al trabajo

La disertación estará a cargo de la doctora Victoria Basualdo, una de las investigadoras más reconocidas del país en materia de historia reciente, mundo del trabajo y dictadura. Basualdo es doctora en Historia por la Universidad de Columbia (Estados Unidos), investigadora del CONICET y docente en FLACSO, además de haber desarrollado una extensa trayectoria académica centrada en el análisis de las relaciones laborales, la represión a trabajadores y sindicatos durante el terrorismo de Estado y sus consecuencias en el presente.