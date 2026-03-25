El lenguaje secreto del dolor: cómo saber si tu mascota necesita ayuda urgente

Al igual que los humanos, nuestras mascotas pueden experimentar dolor por diversas razones, desde problemas dentales, artritis y molestias estomacales, hasta infecciones o lesiones ocultas. Sin embargo, lamentablemente no pueden expresarlo con palabras para decirnos qué les sucede. En su lugar, suelen mostrar alteraciones muy sutiles en su comportamiento y apariencia física. Como dueño, sos quien mejor conoce la rutina de tu compañero y, por lo tanto, la persona más capacitada para detectar estas primeras señales de alerta a tiempo.