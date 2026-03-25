El lenguaje secreto del dolor: cómo saber si tu mascota necesita ayuda urgente

Los animales no pueden decirnos cuándo ni dónde les duele, manifestando su malestar a través de cambios sutiles en su comportamiento. Descubrí aquí las señales clave que debes buscar en tu compañero de cuatro patas y los pasos correctos para garantizar su bienestar y pronta recuperación, según MedVet, una red de hospitales veterinarios de especialidades y urgencias en Estados Unidos.
Al igual que los humanos, nuestras mascotas pueden experimentar dolor por diversas razones, desde problemas dentales, artritis y molestias estomacales, hasta infecciones o lesiones ocultas. Sin embargo, lamentablemente no pueden expresarlo con palabras para decirnos qué les sucede. En su lugar, suelen mostrar alteraciones muy sutiles en su comportamiento y apariencia física. Como dueño, sos quien mejor conoce la rutina de tu compañero y, por lo tanto, la persona más capacitada para detectar estas primeras señales de alerta a tiempo.
¿Cómo expresan el dolor los perros y los gatos?
Cada animal es único en la forma en que experimenta y expresa su malestar. Dos animales con la misma afección pueden reaccionar de maneras muy distintas.
Señales de alerta en los perros: Factores como la raza y la edad influyen mucho; algunos perros son naturalmente más serenos, mientras que otros pueden ser más expresivos o quejarse abiertamente. Presta especial atención a:
- Nivel de actividad: Inquietud, temblores, dificultad para levantarse, o si de repente tu perro evita usar las escaleras o saltar.
- Comportamiento inusual: Jadeo excesivo mientras está en reposo, cambios de comportamiento (como volverse repentinamente agresivo o buscar mucho más afecto), y alteraciones en sus patrones de sueño o alimentación.
- Postura y autocuidado: Si notas una mirada perdida, postura encorvada, o si se lame y muerde una zona del cuerpo de forma compulsiva. También es común que rengueen, no quieran apoyar una extremidad o se nieguen a que los levanten.
Señales de alerta en los gatos: Los felinos son expertos en ocultar su malestar, lo que hace que detectarlo sea todo un desafío. Con ellos, la clave está en notar desviaciones de su rutina habitual:
- Actividad y comportamiento: evasión a moverse, esconderse prolongadamente, siseos, gruñidos, o tener "accidentes" haciendo sus necesidades fuera de la caja de arena.
- Postura facial y corporal: pupilas dilatadas, orejas aplanadas o hacia atrás, arquear la espalda, meter el abdomen o sentarse con las patas muy recogidas.
- Aseo: una disminución notable en su rutina de aseo personal o, por el contrario, lamerse una zona específica hasta lastimarse.
Recordá que tus mascotas dependen exclusivamente de vos para ser su voz y su mayor defensor. Mantenerte atento a sus cambios sutiles hará toda la diferencia en su calidad de vida.