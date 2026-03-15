¿A quién quieren más los perros? A quien le da afecto o quien lo alimenta

Un equipo del Indian Institute of Science Education & Research Kolkata, diseñó una serie de pruebas para descubrir cómo se forman los vínculos entre perros y humanos desconocidos. El estudio encabezado por la Dra. Anindita Bhadra, a diferencia del de la Universidad de Emory (Atlanta, Estados Unidos) que se hizo sobre el mismo objetivo pero con perros de casa, ellos estudiaron a perros callejeros en la India. La población de estudio y sus características son clave porque los canes que viven en las calles están en un estado más puro de supervivencia. Ellos no tienen el alimento garantizado.